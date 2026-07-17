Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ένας 27χρονος, γιατί παριστάνοντας τον έφηβο στην εφαρμογή Grindr, έκλεισε ραντεβού με έναν πατέρα τριών παιδιών και τον δολοφόνησε.

Σύμφωνα με το BBC, δράστης είναι ο Κόνορ Μάνερς, ο οποίος παριστάνοντας τον έφηβο στην εφαρμογή γνωριμιών, συνομιλούσε με τον Γκάρι Νικόλ και τον έπεισε να συναντηθούν κοντά σε ένα δημοτικό σχολείο στο Λίβινγκστον του Δυτικού Λόθιαν, στις 26 Σεπτεμβρίου 2024.

Μόλις συναντήθηκαν, ο Κόνορ, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι, τεμάχισε τον Γκάρι και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο Κόνορ Μάνερς

Μετά από εκτεταμένες έρευνες, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη. Μάλιστα, υποστήριξε ότι προγραμμάτιζε κι άλλες δολοφονίες, γιατί ήθελε να γίνει γνωστός σε όλο τον κόσμο, αναφέροντας στους αστυνομικούς «ευτυχώς που με συλλάβατε».

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, εντοπίστηκαν εγχειρίδια για χρήση όπλων, βιβλία με την ανθρώπινη ανατομία, όπως και αφιερώματα σε κατά συρροή δολοφόνους, ανεξιχνίαστες υποθέσεις και τον τρόπο που λειτουργεί η αστυνομία όταν αντιμετωπίζει δολοφονίες.

Πλέον, ο Κόνορ Μάνερς βρίσκεται στη φυλακή, ενώ ο συνήγορός του, Ian Duguid KC, είπε στο δικαστήριο: «Από όποια διαταραχή προσωπικότητας και αν πάσχει, δεν είναι τέτοια που να επηρεάζει την ευθύνη του για το έγκλημα».