Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την 25λεπτη ομιλία του στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι η Κίνα προσπάθησε να επηρεάσει τις αμερικανικές εκλογές του 2020.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Axios, ο Τραμπ επικαλούμενος πρόσφατα δημοσιοποιημένες «ακατέργαστες» (raw) πληροφορίες των υπηρεσιών πληροφοριών, υποστήριξε ότι η Κίνα πραγματοποίησε «τη μεγαλύτερη παραβίαση εκλογικών δεδομένων στην ιστορία» κατά τις εκλογές του 2020.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από πολλούς αναλυτές και υπευθύνους για τη διεξαγωγή των ψηφοφοριών, οι εκλογικοί κατάλογοι με ονόματα και διευθύνσεις είναι διαθέσιμοι σχεδόν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δημοσιεύονται ακόμη και στο Διαδίκτυο, για λόγους διαφάνειας. Η κατοχή αυτών των στοιχείων, από μόνη της, δεν συνιστά απόδειξη παρέμβασης στο εκλογικό αποτέλεσμα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε την αμερικανική κοινότητα πληροφοριών, το λεγόμενο «βαθύ κράτος» (Deep State), ότι απέκρυψε από τον ίδιο έγγραφα σχετικά με τις κινεζικές δραστηριότητες κατά την πρώτη του προεδρική θητεία.

Πολλά από τα έγγραφα όμως που δημοσιοποίησε ο ίδιος ο Λευκός Οίκος κατά τη διάρκεια της ομιλίας παρουσιάζουν σαφώς πιο μετριοπαθή εικόνα για τον ρόλο της Κίνας, από αυτήν που περιέγραψε ο Τραμπ. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι «ακατέργαστες» πληροφορίες δεν ταυτίζονται με τις αξιολογημένες και επιβεβαιωμένες εκθέσεις των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι περίπου 278.000 παράνομοι μετανάστες βρίσκονται εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους αρκετών κρίσιμων πολιτειών και δήλωσε πως η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη από το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα αποδείξει ότι ο πραγματικός αριθμός σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ μεγαλύτερος.

Δεν παρουσίασε στοιχεία όμως που να αποδεικνύουν ότι κάποιοι από αυτούς ψήφισαν στις εκλογές.

Οργανώσεις υπεράσπισης μεταναστών επισημαίνουν εδώ και χρόνια ότι η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους αποτελεί ίσως το τελευταίο πράγμα που θα επέλεγε να κάνει ένας παράνομος μετανάστης, καθώς θα γνωστοποιούσε ο ίδιος την παρουσία του στις κρατικές αρχές. Παράλληλα, καμία ανεξάρτητη έρευνα δεν έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι υπήρξε εκτεταμένη ψήφος παράνομων μεταναστών στις εκλογές του 2020 ή στις αναμετρήσεις που ακολούθησαν.