Η συζήτηση για την κατάργηση της αλλαγής της ώρας επανέρχεται δυναμικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το νομοσχέδιο «Sunshine Protection Act», το οποίο προβλέπει την καθιέρωση της θερινής ώρας (Daylight Saving Time – DST) σε μόνιμη βάση.

Αν το νομοσχέδιο εγκριθεί και από τη Γερουσία, οι Αμερικανοί δεν θα χρειάζεται πλέον να αλλάζουν τα ρολόγια τους δύο φορές τον χρόνο. Τον χειμώνα, όμως, ο ήλιος θα ανατέλλει μία ώρα αργότερα και θα δύει επίσης μία ώρα αργότερα.

Το ζήτημα έχει ανοίξει νέο κύκλο συζητήσεων, καθώς επιστήμονες και ειδικοί στον ύπνο επισημαίνουν ότι οι αλλαγές της ώρας επηρεάζουν σημαντικά τον ανθρώπινο οργανισμό.

Οι επιπτώσεις της αλλαγής της ώρας στην υγεία

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της κατάργησης της εποχικής αλλαγής της ώρας αφορά τη διαταραχή του βιολογικού ρολογιού.

Ο ειδικός στον ύπνο του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, Άνταμ Σπίρα, επισημαίνει ότι η επιστημονική βιβλιογραφία συνδέει την αλλαγή της ώρας με αυξημένο κίνδυνο για:

καρδιακά επεισόδια,

εγκεφαλικά,

διαταραχές ύπνου,

μειωμένη συγκέντρωση,

περισσότερα τροχαία ατυχήματα.

Όπως εξηγεί, ακόμη και μία μικρή απώλεια ύπνου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την καρδιαγγειακή υγεία, να αυξήσει τον κίνδυνο παχυσαρκίας και διαβήτη, αλλά και να επιβαρύνει την ψυχική υγεία.

Έρευνα: Αύξηση των τροχαίων μετά την αλλαγή της ώρας

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020 κατέγραψε αυξημένο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων μετά την εποχική αλλαγή της ώρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας:

τα συνολικά τροχαία αυξήθηκαν κατά 6% ,

, τα νυχτερινά ατυχήματα κατά 28% ,

, τα τροχαία σε αστικές περιοχές κατά 12% ,

, ενώ αυξημένες ήταν και οι συγκρούσεις σε αυτοκινητοδρόμους.

Οι ερευνητές αποδίδουν το φαινόμενο κυρίως στη διαταραχή του κιρκαδικού ρυθμού, δηλαδή του εσωτερικού βιολογικού ρολογιού που ρυθμίζει τον ύπνο και την εγρήγορση.

Η σχέση με την εποχική κατάθλιψη

Η λήξη της θερινής ώρας συνδέεται επίσης με την εμφάνιση της Εποχικής Συναισθηματικής Διαταραχής (Seasonal Affective Disorder – SAD).

Σύμφωνα με την Cleveland Clinic, περίπου 5% των ενηλίκων εμφανίζουν εποχική κατάθλιψη, ενώ ένα επιπλέον 10% έως 20% παρουσιάζει ηπιότερα συμπτώματα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνουν:

έντονη κόπωση,

μειωμένη ενέργεια,

απώλεια ενδιαφέροντος,

χαμηλή διάθεση,

διαταραχές στον ύπνο.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η μειωμένη έκθεση στο φυσικό φως επηρεάζει την παραγωγή μελατονίνης και σεροτονίνης, δύο ουσιών που σχετίζονται άμεσα με τη διάθεση και τον ύπνο.

Δεν συμφωνούν όλοι οι επιστήμονες

Παρότι αρκετοί υποστηρίζουν ότι η μόνιμη θερινή ώρα θα εξαλείψει τα προβλήματα που προκαλεί η αλλαγή των ρολογιών, άλλοι επιστήμονες διαφωνούν.

Υποστηρίζουν ότι η μόνιμη χειμερινή (τυπική) ώρα είναι πιο συμβατή με τον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς η πρωινή έκθεση στο φυσικό φως βοηθά στη σωστή λειτουργία του κιρκαδικού ρυθμού.

Κατά την άποψή τους, οι αργότερες ανατολές του ήλιου τον χειμώνα θα μπορούσαν να προκαλέσουν αυξημένη υπνηλία, δυσκολία στην αφύπνιση, χαμηλότερη συγκέντρωση, αλλά και μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Το νομοσχέδιο περνά τώρα στη Γερουσία

Το Sunshine Protection Act θα εξεταστεί πλέον από τη Γερουσία, όπου η έγκρισή του θεωρείται αβέβαιη.

Υπάρχουν γερουσιαστές που εκφράζουν επιφυλάξεις, επικαλούμενοι την εμπειρία του 1974, όταν εφαρμόστηκε προσωρινά η μόνιμη θερινή ώρα στις ΗΠΑ. Τότε είχαν καταγραφεί αντιδράσεις, καθώς πολλά παιδιά πήγαιναν σχολείο πριν ακόμη ξημερώσει, γεγονός που είχε εγείρει ανησυχίες για την οδική ασφάλεια.

Από την άλλη πλευρά, οι υποστηρικτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι η κατάργηση των αλλαγών της ώρας μπορεί να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα, να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να προσφέρει οφέλη στην καθημερινότητα των πολιτών.

Παρά τις διαφορετικές επιστημονικές προσεγγίσεις σχετικά με το αν θα πρέπει να διατηρηθεί μόνιμα η θερινή ή η χειμερινή ώρα, υπάρχει ευρεία συμφωνία σε ένα σημείο: οι επαναλαμβανόμενες αλλαγές της ώρας δύο φορές τον χρόνο επιβαρύνουν τον ανθρώπινο οργανισμό και επηρεάζουν την ποιότητα του ύπνου και της υγείας.