Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής 2026 στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).

Ο σύμβουλος σταδιοδρομίας και μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Update» του ΕΡΤNews, παρουσίασε τις προβλέψεις του για την πορεία των βάσεων, επισημαίνοντας ότι βασίζονται σε μαθηματικό μοντέλο το οποίο εφαρμόζει τα τελευταία 14 χρόνια.

Όπως ανέφερε, επιλέγει να ανακοινώνει τις εκτιμήσεις του μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μηχανογραφικών, ώστε να μην επηρεάζονται οι επιλογές των υποψηφίων.

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρή πτώση σε Νομικές και Ψυχολογίες

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο προβλέπεται ήπια πτώση στις Νομικές Σχολές και στα Τμήματα Ψυχολογίας, κυρίως λόγω των χαμηλότερων επιδόσεων των υποψηφίων στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις:

Νομική Αθηνών: περίπου 17.750 μόρια

περίπου Νομική Κομοτηνής: περίπου 16.575 μόρια

Η μείωση υπολογίζεται στις 120 έως 150 μονάδες, ενώ αντίστοιχη πτώση, της τάξης των 125 έως 175 μορίων, αναμένεται και στις σχολές Ψυχολογίας της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Αντίθετα, στη Φιλολογία Θεσσαλονίκης προβλέπεται σημαντική άνοδος, περίπου 773 μορίων, λόγω της αλλαγής στον συντελεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Για τα Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθήνας, η βάση εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στις 16.000 μονάδες.

2ο Επιστημονικό Πεδίο: Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις Πολυτεχνικές σχολές

Οι μεγαλύτερες μεταβολές αναμένονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο, όπου οι υψηλές επιδόσεις στη Φυσική και οι καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά οδηγούν σε αισθητή άνοδο των βάσεων.

Οι βασικές εκτιμήσεις είναι:

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.850 μόρια (+460)

περίπου (+460) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΑΠΘ: περίπου 18.560 μόρια (+600)

περίπου (+600) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Πάτρας: άνοδος περίπου 925 μορίων

άνοδος περίπου Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΕΜΠ: περίπου 18.650 μόρια

Σημαντική αύξηση προβλέπεται και στα Τμήματα Μαθηματικών:

Μαθηματικά Αθήνας: έως +1.200 μόρια

έως Μαθηματικά Θεσσαλονίκης: έως +1.187 μόρια

Αντίθετα, στο Τμήμα Φυσικής Θεσσαλονίκης εκτιμάται πτώση περίπου 1.518 μορίων, εξαιτίας της αλλαγής στον συντελεστή της ΕΒΕ.

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Άνοδος στις Ιατρικές Σχολές

Ανοδικά αναμένεται να κινηθούν και οι Ιατρικές Σχολές, αν και με μικρότερες μεταβολές σε σχέση με τις Πολυτεχνικές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις:

Ιατρική Αθήνας: περίπου 19.000 μόρια

περίπου Ιατρική Αλεξανδρούπολης: περίπου 18.350 μόρια, έναντι 17.975 την περσινή χρονιά.

Η αύξηση υπολογίζεται από 200 έως 400 μόρια και εκτιμάται ότι θα επηρεάσει θετικά και τις σχολές Οδοντιατρικής και Φαρμακευτικής.

Παράλληλα, ανοδικά αναμένεται να κινηθούν και οι σχολές Φυσικοθεραπείας και Νοσηλευτικής, όπου οι βάσεις ενδέχεται να αυξηθούν έως και κατά 800 μόρια, ιδιαίτερα στις σχολές με εύρος εισαγωγής από 13.000 έως 15.000 μόρια.

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Μικρές μεταβολές στις οικονομικές σχολές

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο οι αλλαγές αναμένονται περιορισμένες.

Οι χαμηλότερες επιδόσεις στο μάθημα της Οικονομίας φαίνεται να αντισταθμίζονται από τις καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά, με αποτέλεσμα οι βάσεις να παραμείνουν σχετικά σταθερές.

Στις υψηλόβαθμες οικονομικές σχολές προβλέπεται μικρή άνοδος, περίπου 50 μορίων, ενώ στις σχολές χαμηλότερης ζήτησης αναμένεται ήπια υποχώρηση.

Η Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 18.450 μόρια, ενώ αντίστοιχη εικόνα αναμένεται και για την Οικονομική Επιστήμη του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Οι εκτιμήσεις δεν αποτελούν τις οριστικές βάσεις

Ο Στράτος Στρατηγάκης υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες προβλέψεις βασίζονται σε στατιστική επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων και δεν αποτελούν τις επίσημες βάσεις εισαγωγής.

Οι οριστικές βάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας τις επόμενες ημέρες, οπότε και οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.