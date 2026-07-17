Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε της Αλίσια Παρκς με 2-0 σετ (6-4, 6-3) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Athens Open.

Η Παρκς μπήκε καλύτερα στο πρώτο σετ και πήρε το προβάδισμα, ωστόσο η Σάκκαρη πίεσε και εκμεταλλευόμενη τα χτυπήματα στο φιλέ της Παρκς, έκανε το 1-2. Η Αμερικανίδα ισοφάρισε αλλά η Σάκκαρη έκανε γρήγορα το 2-4.

Η Ελληνίδα τενίστρια στην συνέχεια είχε τις λύσεις και με δύο άσους και άουτ χτύπημα της Παρκς κατέκτησε το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ η Ελληνίδα συνέχισε να πιέζει και έκανε το 1-3, με την Παρκς να απαντά για το 2-3. Η Σάκκαρη εκμεταλλευόμενη τα λάθη της αντιπάλου της επανάφερε το σετ στο 2-4, η Παρκς μείωσε σε 3-4, αλλά η Σάκκαρη κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα με σταθερή εμφάνιση και να πάρει το σετ με 6-3.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια αύριο Σάββατο 18 Ιουλίου στα ημιτελικά θα παίξει κόντρα στην Αλίνα Κορνέεβα, η οποία απέκλεισε την Βαλεντόβα με 2-0 σετ.