Μετά από εννιά χρόνια στην Λίβερπουλ ο Μοχάμεντ Σαλάχ μετακομίζει στην Κωνσταντινούπολη για λογαριασμό της Μπεσίκτας σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τουρκικού Τύπου.

Όπως αναφέρουν οι γείτονες, η διοίκηση των «αετών» απέσπασε το πολυπόθητο «ναι» από τον 34χρονο επιθετικό για μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Μάλιστα, οι ετήσιες απολαβές του Σαλάχ θα «αγγίζουν» τα 10 εκατομμύρια ευρώ, με δύο ακόμα εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους.

Στη συμφωνία της Μπεσίκτας με τον Αιγύπτιο σταρ συμπεριλαμβάνεται και οψιόν ανανέωσης για ακόμη μία σεζόν.

Το προηγούμενο διάστημα η Μπεσίκτας προχώρησε στην απόκτηση του Πρωταθλητή Αγγλίας με την Άρσεναλ, Λεάντρο Τροσάρ.