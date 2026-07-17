Αντιδράσεις προκάλεσε η νέα παρέμβαση του Έλον Μασκ στην πλατφόρμα X, καθώς ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας αναδημοσίευσε ανάρτηση που αναφερόταν στον Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.

Ο Μασκ συνόδευσε την αναδημοσίευση με το σχόλιο «This is messed up» («Αυτό είναι απαράδεκτο»), εκφράζοντας τη διαφωνία του με όσα περιέγραφε η αρχική ανάρτηση σχετικά με την παραμονή του Κασιδιάρη στη φυλακή.

Τι ανέφερε η αρχική ανάρτηση

Η ανάρτηση είχε δημοσιευθεί από τη δημοσιογράφο Rebecca Mistereggen, η οποία υποστήριζε ότι η συνέχιση της κράτησης του Ηλία Κασιδιάρη δημιουργεί ζητήματα που αφορούν την ελευθερία της πολιτικής έκφρασης.

Στην ανάρτησή της έκανε αναφορά στην απόφαση του δικαστικού συμβουλίου που απέρριψε αίτημα αποφυλάκισης του Κασιδιάρη, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, συνεκτιμήθηκε μεταξύ άλλων και η δημόσια πολιτική του δραστηριότητα μέσω του λογαριασμού του στο X, ο οποίος διαχειρίζεται από συνεργάτες του.

Παράλληλα, η δημοσιογράφος συνέκρινε την υπόθεση με άλλες περιπτώσεις για τις οποίες έχει τοποθετηθεί δημόσια ο Έλον Μασκ σχετικά με την ελευθερία του λόγου στην Ευρώπη.

This is messed up https://t.co/CbQMl2XK9F — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2026

Η αντίδραση του Ηλία Κασιδιάρη

Λίγο μετά την αναδημοσίευση του Μασκ, ο Ηλίας Κασιδιάρης αντέδρασε μέσω ανάρτησης, χαρακτηρίζοντας την παρέμβαση του ιδιοκτήτη του X ως ιδιαίτερα σημαντική.

Ο @elonmusk κατήγγειλε τις παράνομες φυλακίσεις πολιτών στην Μεγάλη Βρετανία για δημόσια σχόλια στο X. Στην Ελλάδα η κατάσταση είναι απείρως χειρότερη. Είμαι ο μοναδικός πολίτης της Ε.Ε. που παραμένω στη φυλακή με μοναδική αιτιολογία την έκφραση γνώμης στο X.

Το έγγραφο που… pic.twitter.com/SdtIMX9FYu — Ηλίας Κασιδιάρης (@IliasKasidiaris) June 18, 2026

Αποτέλεσμα της παρέμβασης ήταν ο καταδικασμένος για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, Ηλίας Κασιδιάρης, να χαιρετίσει δημόσια την ανάρτηση του Έλον Μασκ, χαρακτηρίζοντάς την σημαντική στήριξη προς το πρόσωπό του και τις θέσεις που προβάλλει.

Η ανάρτηση της Rebecca Mistereggen αφορούσε προηγούμενο αίτημα αποφυλάκισης του Ηλία Κασιδιάρη, το οποίο είχε απορριφθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Στη συνέχεια κατατέθηκε νέο αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο επίσης απορρίφθηκε, αυτή τη φορά ομόφωνα.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης εκτίει ποινή κάθειρξης μετά την αμετάκλητη καταδίκη του για τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, στο πλαίσιο της πολύκροτης δικαστικής υπόθεσης που ολοκληρώθηκε με την απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης.