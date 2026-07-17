Ο πυκνός καπνός από τις εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στον 13240961 έχει καλύψει εκτεταμένες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας σοβαρή επιβάρυνση της ατμόσφαιρας και ανησυχία ακόμη και για τη διεξαγωγή του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η κατάσταση προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επέρριψε την ευθύνη στην καναδική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη σωστή διαχείριση των δασικών εκτάσεων.

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου συναντώνται με τον πρόεδρο της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να αξιολογήσουν τους κινδύνους που δημιουργεί ο καπνός στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, όπου είναι προγραμματισμένος ο τελικός. Στο τραπέζι βρίσκονται και πιθανά εναλλακτικά σχέδια, σε περίπτωση που οι ατμοσφαιρικές συνθήκες δεν βελτιωθούν.

Εκατομμύρια κάτοικοι των ΗΠΑ έχουν εκτεθεί σε ανθυγιεινή ατμόσφαιρα, ενώ σε αρκετές περιοχές εκδόθηκαν συστάσεις για περιορισμό των μετακινήσεων και παραμονή σε κλειστούς χώρους. Την ίδια στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις μάχονται με δεκάδες μεγάλες πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα.

🚨 WOW! President Trump announces the US will be holding Canada DIRECTLY RESPONSIBLE through TARIFFS for the devastating fires and harmful smoke now wreaking havoc on millions of Americans' health



GOOD!



"This is Willful Negligence, and becoming a yearly occurrence, costing the… pic.twitter.com/gMXRF0k56B — Eric Daugherty (@EricLDaugh) July 17, 2026

Στον Καναδά καταγράφηκαν 835 ενεργές εστίες, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στη Μανιτόμπα, το Σασκάτσουαν και το Οντάριο. Από αυτές, οι 112 εξακολουθούσαν να καίνε εκτός ελέγχου.

Wildfire smoke from Canada reduced visibility and pushed air quality to unhealthy levels in Chicago, leading residents to wear masks and limit outdoor activities https://t.co/bu6xKxFNaB pic.twitter.com/lP7gF7GaGU — Reuters (@Reuters) July 17, 2026

Μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «δέχονται χωρίς λόγο εισβολή από βρόμικο, μολυσμένο και ανθυγιεινό αέρα», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση επικίνδυνη και απαράδεκτη.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Καναδά ότι αποφεύγει τη βασική διαχείριση των δασών και την απομάκρυνση των εύφλεκτων υπολειμμάτων. Ο Τραμπ έκανε λόγο για «εσκεμμένη αμέλεια», υποστηρίζοντας ότι το φαινόμενο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και κοστίζει δισεκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προανήγγειλε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καναδό πρωθυπουργό, προκειμένου να πληροφορηθεί ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Οτάβα. Άφησε ακόμη να εννοηθεί ότι το οικονομικό κόστος από τη ρύπανση θα μπορούσε να συνυπολογιστεί στους δασμούς που επιβάλλονται στον Καναδά.

Απαντώντας στις κατηγορίες, ο πρωθυπουργός του Οντάριο Νταγκ Φορντ υπενθύμισε ότι ο Καναδάς έχει στηρίξει στο παρελθόν τις Ηνωμένες Πολιτείες στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. «Ίσως, αντί να διαμαρτύρεστε, θα έπρεπε να στείλετε υποστήριξη και βοήθεια, επειδή εμείς κάναμε ακριβώς το ίδιο για τους Αμερικανούς φίλους μας», ανέφερε.

Η ειδική ομάδα του Λευκού Οίκου για τη FIFA παρακολουθεί τις εξελίξεις και αναμένεται να κρίνει εάν απαιτούνται έκτακτες παρεμβάσεις πριν από τον τελικό. Οι αρμόδιοι εκφράζουν την ελπίδα ότι η μετακίνηση του καπνού προς τα νότια και πιθανές βροχοπτώσεις θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών.