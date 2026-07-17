Βαθιά συγκίνηση έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών, έπειτα από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα.

Ο μουσικός έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στο ιστορικό τηλεοπτικό ριάλιτι Bar του MEGA, ενώ αργότερα συνέχισε την πορεία του στη μουσική ως μέλος του συγκροτήματος «Φίλοι για Πάντα», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική ποπ σκηνή.

Λίγες ώρες πριν από την εξόδιο ακολουθία, η αδελφή του, Λιάνα Καριέρε-Οικονομίδου, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία από παλαιότερη οικογενειακή στιγμή, συνοδεύοντάς την με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα.

Έγραψε χαρακτηριστικά:

Η ανάρτηση συγκέντρωσε εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης και συλλυπητήρια από φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που γνώρισαν ή θαύμασαν τον Λορέντζο Καριέρε.

Συγγενείς, φίλοι και αγαπημένα πρόσωπα αναμένεται να αποχαιρετήσουν τον Λορέντζο Καριέρε το Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Παλαιό Ψυχικό, όπου θα τελεστεί η κηδεία του. Η απώλειά του έχει σκορπίσει θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, με πολλούς ανθρώπους της μουσικής και της τηλεόρασης να εκφράζουν δημόσια τη λύπη τους και να αποτίουν φόρο τιμής στη μνήμη του.