Έως και 100.000 δολάρια τον μήνα ενδέχεται να καλούνται να καταβάλλουν επενδυτές και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να αποκτούν προνομιακή πρόσβαση στις αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, καθώς η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα εξετάζει την εμπορική αξιοποίηση του συγκεκριμένου περιεχομένου, σύμφωνα με τους Financial Times.

Την Πέμπτη, η TMTG ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Truth API, μιας συνδρομητικής υπηρεσίας αδειοδοτημένων δεδομένων, η οποία απευθύνεται κυρίως σε τράπεζες, επενδυτικούς οίκους και άλλους επαγγελματίες των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Προτεραιότητα στις αναρτήσεις του Τραμπ

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η νέα υπηρεσία εξασφαλίζει «την ταχύτερη δυνατή πρόσβαση» στις δημοσιεύσεις των δέκα λογαριασμών με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Truth Social, πριν αυτές εμφανιστούν στους υπόλοιπους χρήστες μέσω του συστήματος ειδοποιήσεων της πλατφόρμας.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η TMTG κάνει την πρώτη της οργανωμένη είσοδο στην αγορά αδειοδότησης δεδομένων, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μια επιπλέον πηγή εσόδων σε μια περίοδο κατά την οποία δυσκολεύεται να ενισχύσει την παρουσία της απέναντι στους ισχυρούς ανταγωνιστές του χώρου των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δημοσιεύσεις του επηρεάζουν τις αγορές

Οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social έχουν αποδειχθεί πολλές φορές ικανές να επηρεάσουν την πορεία των διεθνών αγορών, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα πολύτιμες για traders, επενδυτές και μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα σημειώθηκε στις 9 Απριλίου 2025, όταν οι βασικοί δείκτες της Wall Street κατέγραψαν σημαντικά κέρδη ύστερα από ανάρτηση του Τραμπ, με την οποία γνωστοποιούσε την αναστολή, για διάστημα 90 ημερών, μεγάλου μέρους των νέων δασμών που είχε ανακοινώσει.

Αντίστοιχα, δημοσιεύσεις που αφορούσαν τους αποκαλούμενους «Liberation Day» δασμούς, καθώς και τα εμπορικά μέτρα εις βάρος της Κίνας, έχουν οδηγήσει κατά καιρούς σε έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς χρηματαγορές.

Η πορεία της μετοχής και το ποσοστό του Τραμπ

Μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού ρεπορτάζ των Financial Times, η μετοχή της Trump Media & Technology Group περιόρισε μέρος των αρχικών απωλειών της και κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής διαπραγματευόταν με πτώση περίπου 0,4%. Από την αρχή του έτους, η αξία της έχει μειωθεί συνολικά κατά περίπου 27%.

Βάσει των επίσημων κανονιστικών καταθέσεων, το Donald J. Trump Revocable Trust ελέγχει περίπου 114,75 εκατομμύρια μετοχές, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 41% της μητρικής εταιρείας του Truth Social. Το συγκεκριμένο καταπίστευμα διοικείται από τα παιδιά του Αμερικανού προέδρου και αποτελεί το βασικό επενδυτικό σχήμα μέσω του οποίου διατηρεί τη συμμετοχή του στην εταιρεία.