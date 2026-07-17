Συγκλονιστικές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση της δολοφονικής επίθεσης εναντίον του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Γερμολάγιεφ στο Μονακό, μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο ντοκουμέντου που κόβει την ανάσα. Το οπτικό υλικό έδωσε στη δημοσιότητα ο γενικός εισαγγελέας της Ουκρανίας, Ρουσλάν Κραβτσένκο, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της άγριας συνωμοσίας.

Πρόκειται για λήψεις από κρυφή κάμερα παρακολούθησης που είχαν τοποθετήσει οι ίδιοι οι εκτελεστές κοντά στο σημείο της επίθεσης, προκειμένου να επιβεβαιώσουν σε πραγματικό χρόνο την εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου. Οι ύποπτοι επιχείρησαν να καταστρέψουν τα ίχνη τους, όμως οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) κατάφεραν να ανακτήσουν το πολύτιμο αποδεικτικό στοιχείο.



«Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του εγκλήματος. Κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν θα μείνει εκτός της έρευνας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κραβτσένκο.

Το χρονικό της έκρηξης και το θρίλερ με τους νεκρούς υπόπτους

Το αιματηρό σκηνικό εκτυλίχθηκε στις 30 Ιουνίου, όταν μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε πολυκατοικία στο κοσμοπολίτικο πριγκιπάτο. Από το χτύπημα τραυματίστηκαν σοβαρά ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους, οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.



Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο σκοτεινή τροπή στις 7 Ιουλίου, όταν εντοπίστηκε η σορός της Αναστασίας Μπερεζόφσκα, η οποία θεωρούνταν η βασική ύποπτος για την οργάνωση της απόπειρας δολοφονίας στο Μονακό. Η ξαφνική εξόντωσή της δείχνει ότι οι εγκέφαλοι της επίθεσης προσπάθησαν να κλείσουν τα στόματα που ήξεραν πολλά.

Διεθνές δικαστικό θρίλερ ανάμεσα σε Κίεβο και Μονακό

Για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα έχουν ήδη συλληφθεί δύο άνδρες, οι Βλαντίσλαβ Ρόιτ και Βιτάλι Ζίκοβιτς, στους οποίους επιβλήθηκε προσωρινή κράτηση χωρίς εγγύηση από δικαστήριο του Κιέβου. Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τον γενικό εισαγγελέα του Μονακό, Στεφάν Τιμπό, για τον πλήρη συντονισμό των ερευνών.



Η Ουκρανία δηλώνει έτοιμη για μια στενή διεθνή συνεργασία, με στόχο να αποκαλυφθούν οι ηθικοί αυτουργοί που κρύβονται πίσω από το εντυπωσιακό αυτό χτύπημα.

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