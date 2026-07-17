Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη διάσωση ενός αλλοδαπού πεζοπόρου, ο οποίος έχει ακινητοποιηθεί σε δυσπρόσιτη περιοχή βορειοδυτικά της Αγίας Ρουμέλης στα Σφακιά της Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για έναν 52χρονο Βέλγο, ο οποίος μετά το παλιό χωριό της Αγίας Ρουμέλης ακολούθησε λανθασμένη διαδρομή και κατέληξε σε βραχώδες σημείο, χωρίς να μπορεί να συνεχίσει την πορεία του. Ο πεζοπόρος επικοινώνησε με το 112 ζητώντας βοήθεια, ενώ οι αρμόδιες αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν τη θέση του μέσω του σήματος του κινητού του τηλεφώνου.

Για την επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί τέσσερις πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, καθώς και δύο ακόμη στελέχη από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ανώπολης, οι οποίοι κατευθύνονται προς το σημείο προκειμένου να προσεγγίσουν και να απεγκλωβίσουν τον 52χρονο.

Οι διασώστες βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του και του έχουν δώσει οδηγίες να παραμείνει στο ίδιο σημείο μέχρι να φτάσουν κοντά του. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, τα αποθέματα νερού που είχε μαζί του έχουν πλέον σχεδόν εξαντληθεί.