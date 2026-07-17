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Στα 2.124 έχουν φτάσει τα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα περιστατικά Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρμόδιων αρχών.

Η επιδημία, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα στις 15 Μαΐου, έχει προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο 828 ανθρώπων.

Αυτή η επιδημία Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, τόνισε σήμερα ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους εξήγησε πως ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ξεπέρασε τις 2.000 μέσα σε δυο μήνες, όταν στην επιδημία του 2018 χρειάστηκαν πάνω από δέκα μήνες.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo για το οποίο δεν υπάρχει ούτε εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Ο Έμπολα, ο οποίος προκαλεί αιμορραγικό πυρετό, έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια. Η πιο θανατηφόρα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε ως αποτέλεσμα σχεδόν 2.300 θανάτους επί συνόλου 3.500 καταγεγραμμένων κρουσμάτων την περίοδο 2018-2020.