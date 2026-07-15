Συναγερμός έχει σημάνει για έναν τετράποδο διαρρήκτη, καθώς αρκούδα κατηγορείται για 15 διαρρήξεις, καθώς σύμφωνα με αναφορές ανοίγει την πόρτα σαν άνθρωπος και μπαίνει μέσα στα σπίτια.

Τα περίεργα περιστατικά έχουν σημειωθεί στην πόλη Σιζουκουίσι της Ιαπωνίας, με τα θύματα του άγριου ζώου να είναι συνήθως ηλικιωμένοι.

Ο Guardian έγραψε ότι το ζώο εισβάλλει στα σπίτια τις νυχτερινές ώρες και αναζητά τροφή, ανακατεύοντας έντονα τον χώρο. Στη συνέχεια, είτε βρει κάτι να φάει, είτε όχι, αποχωρεί και σε ορισμένες περιπτώσεις από την πίσω πόρτα, σαν να πρόκειται για κανονικό διαρρήκτη. Μάλιστα, δεν έχει επιτεθεί σε κανέναν άνθρωπο, ακόμη και όταν έχει έρθει σε επαφή μαζί τους.

Το βρετανικό δημοσίευμα ανέφερε ότι η κατάσταση μπορεί να είναι ασυνήθιστη στον περισσότερο κόσμο, αλλά στην Ιαπωνία αποτελεί σύνηθες φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, καθώς οι αρκούδες δεν βρίσκουν τροφή στα δάση λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, με αποτέλεσμα να προσεγγίζουν τις πόλεις και τα χωριά ψάχνοντας να φάνε.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη αναφορά των ιαπωνικών αρχών, η αρκούδα που κατηγορείται για 15 διαρρήξεις, τελευταία φορά εισέβαλε στο σπίτι ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, με τον 87χρονο Μιτσούο Ματσουμπάρα να βρίσκει το άγριο ζώο στην κουζίνα να τρώει από το ψυγείο. Η αρκούδα μόλις τον είδε, σηκώθηκε και έφυγε και από την πίσω πόρτα και όχι από την είσοδο που εισήλθε στο χώρο.

Επίσης, πριν από δύο εβδομάδες, κτηνοτρόφος της περιοχής εντόπισε αργά το βράδυ μια αρκούδα να τρώει στην αποθήκη του.

Το ζώο απομακρύνθηκε όταν αντιλήφθηκε την ανθρώπινη παρουσία, ενώ το εξωφρενικό της υπόθεσης είναι πως ο άνδρας, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, είδε ότι η αρκούδα μπήκε στην αποθήκη, ανοίγοντας την πόρτα, σαν να επρόκειτο για άνθρωπο.