Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας συνεδρίασε για τρίτη φορά μέσα στο έτος, υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με μια ατζέντα που κάλυψε όλα τα μεγάλα μέτωπα της περιοχής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Συγκρότημα στην Άγκυρα και διήρκεσε περίπου δύο ώρες. Μετά το πέρας της, δόθηκε στη δημοσιότητα γραπτή ανακοίνωση, στην οποία καταγράφονται οι βασικοί άξονες της τουρκικής στρατηγικής για την ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τις περιφερειακές εξελίξεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, το Κυπριακό, η Ανατολική Μεσόγειος, η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, η Συρία, η Γάζα, το Ιράκ, ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η Αφρική και ο Νότιος Καύκασος.

#SONDAKİKA | MGK toplantısı sonrası 11 maddelik bildiri: "Akdeniz'de oldubittiye izin yok" pic.twitter.com/8LJzItWcpx — CNN TÜRK (@cnnturk) June 18, 2026

Πρώτο θέμα η τρομοκρατία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται εντός και εκτός Τουρκίας κατά οργανώσεων που η Άγκυρα θεωρεί απειλή για την εθνική ενότητα και την ασφάλεια της χώρας.

Ειδική αναφορά έγινε σε PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ και ISIS, με την τουρκική πλευρά να τονίζει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται με αποφασιστικότητα.

Παράλληλα, αξιολογήθηκαν οι ενέργειες που γίνονται στο πλαίσιο του στόχου για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία» και μια «περιοχή χωρίς τρομοκρατία». Η Άγκυρα υπογράμμισε ότι παραμένει ισχυρή η πολιτική βούληση για την απαλλαγή τόσο του τουρκικού λαού όσο και των γειτονικών χωρών από το βάρος της τρομοκρατίας.

Στο στόχαστρο και το οργανωμένο έγκλημα

Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν επίσης οι επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος.

Η τουρκική ηγεσία τόνισε ότι τα βήματα για την προστασία της ασφάλειας και της κοινωνικής ειρήνης θα συνεχιστούν με αποφασιστικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των παιδιών και των νέων.

Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η εσωτερική ασφάλεια παραμένει ψηλά στην ατζέντα της Άγκυρας, όχι μόνο σε επίπεδο τρομοκρατίας, αλλά και σε επίπεδο εγκληματικών δικτύων.

Μήνυμα για Κύπρο και Ανατολική Μεσόγειο

Ιδιαίτερο βάρος είχε η αναφορά στην Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη, είναι αποφασισμένη και ικανή να λάβει κάθε μέτρο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια, την ειρήνη και την ευημερία των Τουρκοκυπρίων.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι δεν θα επιτραπεί κανένα τετελεσμένο που θα μπορούσε, σύμφωνα με την Άγκυρα, να βλάψει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ψευδοκράτους ή να διαταράξει το περιβάλλον ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η διατύπωση αυτή αποτελεί σαφές μήνυμα της τουρκικής πλευράς προς την ΕΕ, την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο παραμένουν ευαίσθητες.

Ικανοποίηση για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας εξέφρασε ικανοποίηση για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Στην ανακοίνωση τονίζεται η σημασία να μην υπονομευθεί η διαδικασία, ενώ επισημαίνεται ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμβάλλει ενεργά στις προσπάθειες για μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι η Άγκυρα επιδιώκει να εμφανιστεί ως παράγοντας ισορροπίας και διαμεσολάβησης σε ένα από τα πιο κρίσιμα μέτωπα της Μέσης Ανατολής.

Στήριξη στη σταθερότητα της Συρίας

Για τη Συρία, το Συμβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην κατεύθυνση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Η Τουρκία επανέλαβε ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, καθώς και για την ανοικοδόμηση και ανάπτυξη της χώρας.

Η Συρία παραμένει ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα για την τουρκική ασφάλεια, τόσο λόγω του προσφυγικού όσο και λόγω των κουρδικών δυνάμεων στα βόρεια της χώρας.

Σκληρή γλώσσα κατά του Ισραήλ

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει έντονη κριτική προς το Ισραήλ, με αναφορές στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, το τέμενος Αλ Άκσα και τον Λίβανο.

Η Άγκυρα κατηγορεί την ισραηλινή κυβέρνηση ότι συνεχίζει τις παραβιάσεις της εκεχειρίας στη Γάζα, την «τρομοκρατία των εποίκων» στη Δυτική Όχθη και τις επιθέσεις κατά του καθεστώτος της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του Αλ Άκσα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι ενέργειες του Ισραήλ κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου επηρεάζουν αρνητικά τις προσπάθειες για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

Η Τουρκία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να τηρήσει στάση αρχών απέναντι, όπως αναφέρει, στην επιμονή του Ισραήλ να αγνοεί τις οικουμενικές ανθρωπιστικές αξίες και το διεθνές δίκαιο.

Ιράκ, Ουκρανία, Αφρική και Νότιος Καύκασος

Στο Συμβούλιο συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις με το Ιράκ, με την Άγκυρα να επιβεβαιώνει τη βούλησή της να συνεχίσει τη στρατηγική συνεργασία με τη νέα ιρακινή κυβέρνηση.

Η Τουρκία υπογράμμισε τη στήριξή της στη διατήρηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στο Ιράκ, μια αναφορά που συνδέεται και με τις επιχειρήσεις της κατά κουρδικών οργανώσεων στην περιοχή.

Για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, το Συμβούλιο εξέτασε την τελευταία κατάσταση και απηύθυνε έκκληση για άμεσα βήματα προς μια δίκαιη και μόνιμη ειρήνη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον κίνδυνο κλιμάκωσης και επέκτασης των συγκρούσεων, κυρίως στη Μαύρη Θάλασσα και στις γειτονικές περιοχές.

Παράλληλα, αξιολογήθηκαν οι εξελίξεις στην Αφρική, με την Τουρκία να δηλώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των «φίλων και αδελφών» αφρικανικών χωρών.

Τέλος, το Συμβούλιο ασχολήθηκε με τις τελευταίες εξελίξεις στον Νότιο Καύκασο, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας στην περιοχή.

Η Άγκυρα χαράζει γραμμή σε όλα τα μέτωπα

Η ανακοίνωση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας δείχνει ότι η Τουρκία επιδιώκει να εμφανιστεί ως ενεργός περιφερειακός παίκτης σε όλα τα μεγάλα μέτωπα, από την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή μέχρι τον Καύκασο, τη Μαύρη Θάλασσα και την Αφρική.

Το μήνυμα της Άγκυρας είναι διπλό: στο εσωτερικό, αποφασιστικότητα απέναντι στην τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα· στο εξωτερικό, ενεργή παρουσία σε κάθε κρίσιμη γεωπολιτική εξίσωση.

Με την Κύπρο, το Ιράν, τη Συρία, τη Γάζα και την Ουκρανία στο επίκεντρο, η συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας κατέγραψε με σαφήνεια τις προτεραιότητες της τουρκικής πολιτικής για το επόμενο διάστημα.