Προειδοποιητικά πυρά εναντίον ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους που προσέγγισε σε κοντινή απόσταση φέρεται να εξαπέλυσε ρωσικό πολεμικό πλοίο στη θαλάσσια περιοχή της Μάγχης.

Το σοβαρό αυτό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:40 το πρωί της Τρίτης, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, καθώς έλαβε χώρα στο θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στη Νορμανδία και το Νησί Γουάιτ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, το πλήρωμα που επάνδρωνε τη ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich» αντέδρασε όταν το ιστιοπλοϊκό βρέθηκε σε μικρή απόσταση, προχωρώντας σε προειδοποιητική βολή.

Η συγκεκριμένη ενέργεια εκδηλώθηκε σε μια απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων νότια από το Νησί Γουάιτ, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το συμβάν εκτυλίχθηκε εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων.

Η επίσημη τοποθέτηση και οι έρευνες του Λονδίνου

Το γεγονός προκάλεσε την άμεση αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία εξετάζει με προσοχή όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Θέση για το θέμα πήρε εκπρόσωπος του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας, ο οποίος προχώρησε στην εξής λιτή δήλωση:

«Διερευνούμε τις αναφορές για ένα περιστατικό στη Μάγχη».

Από την έως τώρα καταγραφή των γεγονότων, δεν έχουν προκύψει στοιχεία που να αναφέρουν την ύπαρξη κάποιου τραυματισμού ή την πρόκληση υλικών ζημιών στο ιδιωτικό σκάφος που ενεπλάκη.

Το υπόβαθρο της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης

Η συγκεκριμένη ναυτική εμπλοκή καταγράφεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι διπλωματικές και στρατιωτικές σχέσεις ανάμεσα στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Ρωσική Ομοσπονδία του Βλαντίμιρ Πούτιν βρίσκονται σε καθεστώς ιδιαίτερα αυξημένης πίεσης.

Η παρουσία που διατηρεί κάθε ρωσικό πολεμικό πλοίο στη συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδο παρακολουθείται στενά από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ, καθώς η κινητικότητα στην περιοχή έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα.