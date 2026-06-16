Μεγάλο εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να διακινούσε απομιμητικά και μετασκευασμένα πυροβόλα όπλα από την Τουρκία προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξάρθρωσαν οι γαλλικές αρχές, με τη στήριξη της Europol και της ελβετικής ομοσπονδιακής αστυνομίας Fedpol.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 11 Ιουνίου 2026 στη νότια Γαλλία και οδήγησε στη σύλληψη δέκα υπόπτων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, οι Αρχές έκαναν εφόδους σε επτά πολυτελείς κατοικίες σε Φρεζίς, Κάννες, Νίκαια και Μασσαλία, εντοπίζοντας όπλα, χρήματα, πλαστά έγγραφα και αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Δίκτυο με διαδρομή από την Τουρκία προς την ΕΕ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα είχε δημιουργήσει μια οργανωμένη αλυσίδα εφοδιασμού που συνέδεε την Τουρκία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι η οργάνωση προμήθευε με όπλα εγκληματικές ομάδες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, αξιοποιώντας καθιερωμένη διαδρομή λαθρεμπορίου.

Η υπόθεση ερευνάται από τη γαλλική Εθνική Χωροφυλακή και αφορά, εκτός από τη διακίνηση όπλων, και πιθανό ξέπλυμα χρήματος.

Πώς άρχισε η έρευνα

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2025, όταν κατασχέθηκαν δύο απομιμητικά πιστόλια που ήταν κρυμμένα σε πολυτελές αυτοκίνητο, το οποίο ταξίδευε από την Ελβετία προς τη Γαλλία.

Από εκείνο το πρώτο εύρημα, οι ερευνητές οδηγήθηκαν σε ένα ευρύτερο δίκτυο, το οποίο φέρεται να αποτελούνταν κυρίως από Τούρκους υπηκόους.

Ως επικεφαλής της οργάνωσης εμφανίζεται ύποπτος τουρκογερμανικής καταγωγής, ο οποίος είχε συλληφθεί στη Σλοβακία και εκδόθηκε στην Τουρκία στις αρχές του 2026.

Παρά τον εγκλεισμό του, οι Αρχές υποψιάζονται ότι συνέχιζε να καθοδηγεί το δίκτυο μέσω συνεργατών σε ευρωπαϊκές χώρες.

Κατασχέσεις άνω του 1,2 εκατ. ευρώ

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι Αρχές κατάσχεσαν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω του 1,2 εκατ. ευρώ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μετασκευασμένα και απομιμητικά πυροβόλα όπλα, τρία πολυτελή οχήματα, ακριβά ρολόγια, κοσμήματα, επώνυμα είδη ένδυσης, πλαστά έγγραφα, μικρές ποσότητες ναρκωτικών, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και περίπου 30.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα μέλη του κυκλώματος είχαν αποκομίσει σημαντικά κέρδη από τη διακίνηση όπλων, ζώντας σε πολυτελείς κατοικίες στη νότια Γαλλία και χρησιμοποιώντας ακριβά αυτοκίνητα.

Γιατί ανησυχούν οι ευρωπαϊκές αρχές

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι τα απομιμητικά και μετασκευασμένα όπλα αποτελούν ολοένα μεγαλύτερη απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Σε αντίθεση με παλαιότερες μορφές παράνομων όπλων, τα σύγχρονα απομιμητικά κατασκευάζονται με υψηλή ακρίβεια και μπορούν να μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με πραγματικά πυροβόλα.

Η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία τους τα καθιστούν ελκυστικά για εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες αναζητούν φθηνότερη και δυσκολότερα ανιχνεύσιμη πρόσβαση σε οπλισμό.

Η εξάρθρωση του δικτύου θεωρείται σημαντικό πλήγμα σε μια διαδρομή λαθρεμπορίου που, σύμφωνα με τις Αρχές, τροφοδοτούσε εγκληματικές ομάδες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.