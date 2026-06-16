Λίγοι άνθρωποι μένουν ανεπηρέαστοι από τις ιδρωμένες παλάμες, το άγχος για την εμφάνιση και το γλυκόπικρο μείγμα ενθουσιασμού και ανησυχίας που συνοδεύει ένα πρώτο ραντεβού. Αν η σκέψη της πρώτης συνάντησης με έναν πιθανό σύντροφο σάς προκαλεί έντονη νευρικότητα, δεν είστε οι μόνοι. Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 89% όσων αναζητούν μια ερωτική γνωριμία αντιμετωπίζουν άγχος πριν από το πρώτο ραντεβού.

Παρότι το 39% καταφεύγει συστηματικά στο αλκοόλ για να μειώσει την ένταση, ειδικοί υποστηρίζουν ότι μια πολύ διαφορετική πρακτική, ο αυνανισμός, αποτελεί πιο αποτελεσματική στρατηγική. Η δρ Μίντι ΝτεΣέτα, πιστοποιημένη σεξολόγος και εκπαιδεύτρια σε θέματα σεξουαλικότητας στην εφαρμογή γνωριμιών Hily Dating App, δήλωσε στη New York Post ότι ο οργασμός λειτουργεί ως «διεγερτικό», ενώ το αλκοόλ ως «κατασταλτικό».

Όπως εξήγησε η ειδικός, οι ορμόνες που απελευθερώνονται κατά τη διάρκεια του οργασμού ενισχύουν τη διανοητική διαύγεια και δημιουργούν ένα διάχυτο αίσθημα ηρεμίας. «Είναι ένας τρόπος χαμηλής πίεσης και χαμηλού κόστους για τη ρύθμιση του νευρικού συστήματος και βοηθά όσους έχουν την τάση να υπεραναλύουν τα πράγματα να επεξεργάζονται τις πληροφορίες με μεγαλύτερη ακρίβεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, το αλκοόλ καταστέλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα και μειώνει το άγχος με αντάλλαγμα τη μείωση της κρίσης και της διανοητικής οξύτητας. «Ηρεμεί τα νεύρα, αλλά επιβραδύνει τις διαδικασίες σκέψης. Σε ένα πρώτο ραντεβού θέλετε να βρίσκεστε στην καλύτερη δυνατή πνευματική κατάσταση», σημείωσε η ΝτεΣέτα.

Τα ευρήματα αυτά ενισχύονται και από έρευνα τάσεων που πραγματοποίησε το 2022 η εφαρμογή γνωριμιών Bumble στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με την οποία το 62% των συμμετεχόντων θεωρούσε ότι θα δημιουργούσε μια πιο αυθεντική σύνδεση κατά τη διάρκεια ενός ραντεβού χωρίς αλκοόλ. Πέρα από το ότι μπορεί να επηρεάσει τη σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων, η κατανάλωση αλκοόλ έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη πολλών προβλημάτων υγείας, όπως η υψηλή αρτηριακή πίεση, οι καρδιακές παθήσεις, τα εγκεφαλικά επεισόδια, οι παθήσεις του ήπατος και η γνωστική εξασθένηση.

Την ίδια στιγμή, τα οφέλη του αυνανισμού πριν από ένα πρώτο ραντεβού υποστηρίζονται από επιστημονικά δεδομένα. «Καθώς αυξάνεται η διέγερση, ο εγκέφαλος απελευθερώνει ντοπαμίνη και ενδορφίνες, οι οποίες προσφέρουν κίνητρο και αυτοπεποίθηση», εξήγησε η ΝτεΣέτα. Σύμφωνα με την ίδια, μετά τον οργασμό αυξάνονται τα επίπεδα της ωκυτοκίνης, ενισχύοντας το αίσθημα χαλάρωσης και συναισθηματικής ασφάλειας, ενώ αυξάνεται και η προλακτίνη, η οποία σηματοδοτεί τη σεξουαλική ικανοποίηση και αφήνει το άτομο να αισθάνεται ήρεμο αντί για ανήσυχο.

Η συνδυαστική δράση αυτών των παραγόντων μπορεί να βοηθήσει κάποιον να εμφανιστεί στο πρώτο ραντεβού πιο ήρεμος, πιο συγκεντρωμένος και έτοιμος να αξιολογήσει ρεαλιστικά τις προοπτικές μιας νέας γνωριμίας και μιας πιθανής ερωτικής σχέσης.

Όσον αφορά την κατάληξη ενός ραντεβού, μελέτες δείχνουν ότι η κατανάλωση αλκοόλ μειώνει τις αναστολές, κάνοντας ορισμένους ανθρώπους πιο δεκτικούς στη σεξουαλική δραστηριότητα και αυξάνοντας την πιθανότητα να προχωρήσουν σε ερωτική επαφή από το πρώτο κιόλας ραντεβού. Ο αυνανισμός φαίνεται να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

«Αν έχετε ήδη ικανοποιήσει τον εαυτό σας, μειώνεται η πιθανότητα να προχωρήσετε σε ερωτική επαφή», δήλωσε η ΝτεΣέτα, η οποία υπογραμμίζει ότι το σεξ στο πρώτο ραντεβού δεν είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό, ωστόσο μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συμβατότητα με ένα άλλο άτομο. Όπως εξήγησε, το σεξ απελευθερώνει ωκυτοκίνη, γνωστή και ως ορμόνη του δεσμού, η οποία ενισχύει το αίσθημα εγγύτητας και χημείας, σε βαθμό που μερικές φορές δυσκολεύει την αντικειμενική αξιολόγηση του κατά πόσο το άλλο πρόσωπο αποτελεί πραγματικά κατάλληλο σύντροφο.

Σύμφωνα με την ειδικό, άνδρες και γυναίκες τείνουν να αυνανίζονται πριν από ένα πρώτο ραντεβού για διαφορετικούς λόγους, τόσο σωματικούς όσο και ψυχολογικούς. «Πολλοί άνδρες έχουν αναφέρει ότι αυτή η προ-ραντεβού συνήθεια τους βοήθησε να περιορίσουν το άγχος τους, να αισθανθούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και, αν η βραδιά εξελισσόταν θετικά, να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στο κρεβάτι από ό,τι συνήθως», ανέφερε.

Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες συχνά επιλέγουν τον αυνανισμό πριν από ένα ραντεβού για να αγκαλιάσουν τη σεξουαλικότητά τους και να συνδεθούν περισσότερο με τη θηλυκή τους ενέργεια. Η ΝτεΣέτα υποστηρίζει ότι τα αποτελέσματα αυτά μπορούν να διαρκέσουν για αρκετές ώρες. «Αν ξεκινήσουν την προετοιμασία τους δύο ή τρεις ώρες νωρίτερα, θα εξακολουθούν να αισθάνονται αυτή τη γυναικεία ενδυνάμωση και τη διανοητική διαύγεια όταν συναντήσουν το άτομο με το οποίο έχουν ραντεβού», είπε.

Η ίδια σημειώνει ότι οποιαδήποτε μορφή αυτοϊκανοποίησης μπορεί να ωφελήσει όσους προετοιμάζονται για ένα πρώτο ραντεβού, ωστόσο ο οργασμός είναι καθοριστικός για τη μεγιστοποίηση των χημικών ωφελειών. «Η αυτοϊκανοποίηση χωρίς οργασμό εξακολουθεί να προσφέρει ορισμένα οφέλη στην ανακούφιση από το στρες, αλλά ο οργασμός είναι εκείνος που πραγματικά προσφέρει το πλήρες κύμα των ορμονών ευεξίας», εξήγησε.

Είτε στόχος είναι η αποφυγή σωματικής δυσφορίας είτε η αντιμετώπιση του άγχους, η ΝτεΣέτα συνιστά ανεπιφύλακτα σε όλους να φροντίσουν να φτάσουν σε οργασμό πριν από ένα πρώτο ραντεβού. «Μην ξεκινάτε ένα πρώτο ραντεβού από μια κατάσταση σεξουαλικής απογοήτευσης. Συνιστώ σε όλους τους πελάτες μου ότι, μόλις ξεκινήσουν την αυτοϊκανοποίηση, να επιτρέψουν στον εαυτό τους να ολοκληρώσει τη διαδικασία», κατέληξε.