Με μια εκδήλωση χωρίς προηγούμενο γιορτάζει ο Ντόναλντ Τραμπ τα 80ά του γενέθλια, μετατρέποντας τον Λευκό Οίκο σε σκηνικό μεγάλης αθλητικής και πολιτικής υπερπαραγωγής.

Στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου πραγματοποιείται το «UFC Freedom 250», μια διοργάνωση μικτών πολεμικών τεχνών που εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά συμπίπτει και με τα γενέθλια του Αμερικανού προέδρου.

Η εικόνα είναι εντυπωσιακή: ειδικό οκτάγωνο κλουβί, χιλιάδες θεατές, στρατιωτικές μπάντες, πτήσεις μαχητικών, επίδειξη αλεξιπτωτιστών και μεγάλο φινάλε με πυροτεχνήματα.

. @POTUS #DonaldTrump celebrates his 80th birthday in typically forceful style on Sunday, as the oldest US president ever to take office holds a bloody cage match on the White House lawn. https://t.co/QFyEFqmaKq#UFCFreedom250 pic.twitter.com/4kmw0W50Px — Arab News (@arabnews) June 14, 2026

Αγώνες MMA στον Λευκό Οίκο

Η εκδήλωση έχει προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον, καθώς για πρώτη φορά ο Λευκός Οίκος φιλοξενεί ένα τόσο μεγάλο επαγγελματικό αθλητικό γεγονός με αγώνες MMA.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επτά αναμετρήσεις, με γνωστούς μαχητές της UFC να μπαίνουν στο οκτάγωνο μπροστά σε επιλεγμένο κοινό.

Μεταξύ των ονομάτων που έχουν συνδεθεί με τη διοργάνωση βρίσκονται αθλητές όπως ο Μάικλ Τσάντλερ και ο Σιρίλ Γκαν, ενώ η UFC παρουσιάζει το γεγονός ως μια ιστορική στιγμή για το άθλημα και όχι ως πολιτική εκδήλωση.

Παράλληλα, γιγαντοοθόνες αναμένεται να στηθούν στο National Mall, ώστε να παρακολουθήσει το κοινό τη διοργάνωση.

Κόστος 60 εκατ. δολαρίων και αντιδράσεις

Το κόστος της διοργάνωσης υπολογίζεται στα 60 εκατομμύρια δολάρια, με τον Λευκό Οίκο να υποστηρίζει ότι δεν θα επιβαρυνθούν οι φορολογούμενοι.

Ωστόσο, η εκδήλωση έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επικριτές τη χαρακτηρίζουν υπερβολική, ακατάλληλη για τον χώρο του Λευκού Οίκου και υπερβολικά προσωποκεντρική, καθώς συνδυάζει τους εθνικούς εορτασμούς με τα γενέθλια του προέδρου.

Προσφυγές κατοίκων που ζητούσαν να μπλοκαριστεί η διοργάνωση απορρίφθηκαν από δικαστήριο, ανοίγοντας τον δρόμο για την πραγματοποίησή της.

«Μοναδική γιορτή» λέει ο Τραμπ

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάζει το UFC Freedom 250 ως «μοναδική γιορτή» προς τιμήν των Ηνωμένων Πολιτειών, των αθλητών και του αμερικανικού πνεύματος.

Η διοργάνωση, όμως, επαναφέρει στο προσκήνιο τη στενή σχέση του Τραμπ με την UFC και τον Ντέινα Γουάιτ, καθώς και τη χρήση θεαματικών γεγονότων ως εργαλείου πολιτικής εικόνας.

Για τους υποστηρικτές του, πρόκειται για μια δυναμική, πατριωτική γιορτή που συνδέει τον αθλητισμό με την αμερικανική ταυτότητα. Για τους επικριτές του, είναι ακόμη μία απόδειξη ότι ο Τραμπ μετατρέπει την προεδρία σε προσωπικό σόου.

Πολιτικό θέαμα με φόντο τον Λευκό Οίκο

Η χρονική συγκυρία κάνει την εκδήλωση ακόμη πιο φορτισμένη. Οι ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωπες με διεθνείς εντάσεις, οικονομικές πιέσεις και έντονη εσωτερική πολιτική πόλωση.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η εικόνα ενός οκταγώνου MMA στον Λευκό Οίκο δεν πέρασε απαρατήρητη.

Σχολιαστές σημειώνουν ότι ο Τραμπ επιχειρεί να εμφανιστεί δυναμικός και κυρίαρχος, αξιοποιώντας ένα άθλημα που συνδέεται με την ισχύ, τη σύγκρουση και την αντοχή.

Το UFC Freedom 250 δεν είναι απλώς μια αθλητική βραδιά. Είναι ένα θέαμα κομμένο και ραμμένο στο πολιτικό στιλ του Τραμπ: μεγάλο, θορυβώδες, αμφιλεγόμενο και σχεδιασμένο για να τραβήξει όλα τα βλέμματα.