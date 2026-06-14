Σφοδρή επίθεση στον Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, με αφορμή την πιθανολογούμενη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Λαπίντ υποστήριξε ότι το υπό διαμόρφωση πλαίσιο δεν επιτυγχάνει κανέναν από τους πολεμικούς στόχους του Ισραήλ, καθώς, όπως ανέφερε, το καθεστώς της Τεχεράνης επιβιώνει, το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα παραμένει άθικτο και το Ιράν θα μπορεί να αναβιώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

«Πλήρης αποτυχία» του Νετανιάχου

Ο Λαπίντ χαρακτήρισε τη συμφωνία αποτέλεσμα «πλήρους αποτυχίας» του Νετανιάχου, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι δεν κατάφερε να μετατρέψει τα στρατιωτικά επιτεύγματα του Ισραήλ σε στρατηγικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, η πολιτική του Νετανιάχου οδηγεί το Ισραήλ σε θέση εξάρτησης από την Ουάσινγκτον.

Όπως τόνισε, η χώρα μετατρέπεται σε «προτεκτοράτο» που λαμβάνει εντολές για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, αντί να διαμορφώνει αυτόνομα τη στρατηγική της.

Κριτική για Ιράν, πυραύλους και πυρηνικό πρόγραμμα

Η κριτική του Λαπίντ εστιάζει σε τρία βασικά σημεία: την επιβίωση του ιρανικού καθεστώτος, τη διατήρηση του πυραυλικού προγράμματος και την πιθανότητα επανεκκίνησης του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Για την ισραηλινή αντιπολίτευση, αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, εφόσον υπογραφεί με τους όρους που διαρρέουν, δεν ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας του Ισραήλ.

Η παρέμβαση Λαπίντ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον εμφανίζεται να πιέζει για ολοκλήρωση της συμφωνίας με την Τεχεράνη, ενώ στο Ισραήλ εντείνονται οι ανησυχίες για το αν οι τελικοί όροι θα περιορίζουν πραγματικά την ιρανική απειλή.

«Η επόμενη κυβέρνηση θα αποκαταστήσει τη ζημιά»

Ο Λαπίντ υποστήριξε ότι η επόμενη ισραηλινή κυβέρνηση θα χρειαστεί να αποκαταστήσει τη ζημιά που, όπως είπε, προκάλεσε η σημερινή ηγεσία.

Κατηγόρησε τον Νετανιάχου για αδυναμία στρατηγικού σχεδιασμού και για αποτυχία να αξιοποιήσει τα στρατιωτικά αποτελέσματα ώστε να εξασφαλίσει μόνιμα κέρδη για την ασφάλεια του Ισραήλ.

Η τοποθέτηση του Λαπίντ ανοίγει νέο εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ, την ώρα που η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν βρίσκεται στην τελική ευθεία και οι ισορροπίες στην περιοχή παραμένουν εξαιρετικά εύθραυστες.