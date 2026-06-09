Τουρκία και Ισραήλ εξακολουθούν να κινούνται σε τροχιά έντασης, με τη Συρία να θεωρείται από αρκετούς παρατηρητές το πιο πιθανό πεδίο όπου θα μπορούσε να προκύψει ένα σοβαρό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών.

Αυτή την εκτίμηση διατυπώνει ο Τούρκος πολιτικός αναλυτής Ενγκίν Οζέρ, ο οποίος υποστηρίζει ότι τα αντικρουόμενα συμφέροντα που έχουν αναπτυχθεί στη Συρία δημιουργούν συνθήκες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες κρίσεις στο προσεχές διάστημα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα σύνθετη καθώς στην περιοχή δραστηριοποιούνται δυνάμεις που διατηρούν δεσμούς είτε με την Άγκυρα είτε με το Τελ Αβίβ, ενώ σε αρκετές περιοχές δεν έχουν διαμορφωθεί ακόμη σαφή όρια επιρροής.

«Υπάρχουν ακόμη εδάφη και σφαίρες επιρροής στη Συρία όπου ούτε η Άγκυρα ούτε το Τελ Αβίβ έχουν καταφέρει να καθορίσουν με βεβαιότητα ποια πλευρά θα παίξει τον ηγετικό ρόλο. Αυτή η αβεβαιότητα είναι πιθανό να συνεχιστεί, δημιουργώντας περιοδικά τις συνθήκες για νέες κρίσεις και αμοιβαίες προκλήσεις», ανέφερε.

Το σενάριο που θεωρεί πιθανότερο

Ο Οζέρ δεν θεωρεί πιθανό το ενδεχόμενο ενός γενικευμένου πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες. Αντίθετα, εκτιμά ότι εάν υπάρξει κλιμάκωση, αυτή θα προέλθει από ένα περιορισμένο περιστατικό στο συριακό έδαφος.

Όπως εξηγεί, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκύψει χωρίς να προηγηθεί επίσημη ανακοίνωση ή δημόσια ανάληψη ευθύνης από κάποια πλευρά.

«Η σύγκρουση πιθανότατα θα μπορούσε να ξεκινήσει με την κατάρριψη ενός ισραηλινού drone από ένα τουρκικό σύστημα αεράμυνας πάνω από τη Συρία ή αντίστροφα. Η πλευρά της οποίας το αεροσκάφος καταστρέφεται πιθανότατα θα χτυπήσει τις σχετικές θέσεις αεράμυνας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ένα τέτοιο επεισόδιο δεν θα ισοδυναμούσε απαραίτητα με ανοικτή πολεμική σύγκρουση μεταξύ των δύο κρατών, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτερης υβριδικής αντιπαράθεσης που ήδη εξελίσσεται στην περιοχή.

Ο αναλυτής σημειώνει επίσης ότι δεν μπορούν να αποκλειστούν ενέργειες από ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στη βόρεια Συρία, οι οποίες θα μπορούσαν να επιβαρύνουν περαιτέρω το κλίμα και να οδηγήσουν σε νέες εντάσεις.

Το κουρδικό ζήτημα στο επίκεντρο των ανησυχιών της Άγκυρας

Ένα από τα βασικά ζητήματα που αναδεικνύει ο Οζέρ είναι ο ρόλος των κουρδικών οργανώσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως υποστηρίζει, η τουρκική πλευρά παρακολουθεί στενά τις σχέσεις που διατηρεί το Ισραήλ με κουρδικές δυνάμεις στη Συρία, αλλά και τις επαφές του με αντίστοιχες οργανώσεις στο Ιράκ και το Ιράν.

«Ο κουρδικός παράγοντας χρησιμοποιείται εδώ και καιρό από την ισραηλινή ηγεσία, ανεξάρτητα από την κομματική τοποθέτηση ή τον ιδεολογικό προσανατολισμό των πολιτικών δυνάμεων που βρίσκονται στην εξουσία».

Κατά τον ίδιο, η διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι πλέον αυτές οι επαφές εμφανίζονται περισσότερο στο δημόσιο πεδίο.

«Προηγουμένως, η Μοσάντ περιοριζόταν στην ανταλλαγή ορισμένων πληροφοριών με το ΡΚΚ, ενώ σήμερα το Ισραήλ εμπλέκεται άμεσα με κουρδικές ομάδες στη Συρία. Επιπλέον, η ισραηλινή πλευρά διατηρεί στενές σχέσεις με ιρακινές κουρδικές ομάδες. Αυτή η συνεργασία λαμβάνει χώρα όλο και περισσότερο σε επίσημο επίπεδο. Αυτή είναι η κύρια αλλαγή».

Οι εξελίξεις γύρω από το PKK

Ο Οζέρ συνδέει τις περιφερειακές εξελίξεις και με τις διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο εσωτερικό της Τουρκίας σχετικά με το PKK και τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Όπως αναφέρει, η έκβαση αυτής της διαδικασίας θα μπορούσε να επηρεάσει συνολικά το κλίμα ασφαλείας στη χώρα.

«Μια διαδικασία διευθέτησης που αφορά το ΡΚΚ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Τουρκία και συζητούνται επίσης πιθανά βήματα που αφορούν τον Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Εάν αυτή η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, το Ισραήλ θα μπορούσε να παρέμβει και να επιχειρήσει να προκαλέσει εκείνα τα τμήματα του κουρδικού πληθυσμού της Τουρκίας που αντιτίθενται στον Ερντογάν».

Ο ίδιος επανήλθε στο θέμα υποστηρίζοντας ότι η πιθανότητα αξιοποίησης του κουρδικού παράγοντα από το Ισραήλ δεν μπορεί να αποκλειστεί.

«Δεν πρόκειται μόνο για τη Συρία. Το Ισραήλ δίνει επίσης προσοχή στις ιρανικές κουρδικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του PJAK, κουρδικών πολιτικών και ασφαλών δομών που συνδέονται με την ηγεσία Μπαρζανί στο Ιράκ, και του PKK, το οποίο λειτουργεί στην Τουρκία».

«Δεν βλέπω μεγάλο πόλεμο»

Παρά τις προειδοποιήσεις του για πιθανά επεισόδια στη Συρία, ο Οζέρ εκτιμά ότι η σημερινή κατάσταση δεν οδηγεί σε ένα σενάριο ολοκληρωμένης στρατιωτικής αναμέτρησης.

«Από μια ευρύτερη οπτική γωνία, η Τουρκία και το Ισραήλ δεν θα πάνε σε πόλεμο. Οι τρέχουσες εντάσεις είναι, σε κάποιο βαθμό, πολιτικά επωφελείς τόσο για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν».

Ο αναλυτής καταλήγει ότι η πιθανότερη εξέλιξη είναι η συνέχιση των εντάσεων μέσω τοπικών επεισοδίων και αμοιβαίων προκλήσεων, με τη Συρία να παραμένει το βασικό σημείο όπου θα μπορούσαν να εκδηλωθούν νέες κρίσεις ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ.