Σε συναγερμό τέθηκε σήμερα η Μολδαβία, όταν drone εισήλθε στον εναέριο χώρο της χώρας, με ίχνη έκρηξης να εντοπίζονται σε αγροτική περιοχή κοντά στο χωριό Λοπάτνα, στο ανατολικό τμήμα και κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Τα συστήματα παρακολούθησης της Μολδαβίας εντόπισαν το drone να εισέρχεται στη χώρα στις 00:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) σήμερα το πρωί από την κατεύθυνση της κοινότητας Μιχαϊλόφτσα-Λοπάτνα, δήλωσε το υπουργείο.

«Επιβεβαιώθηκε ότι θραύσματα από drone βρέθηκαν σε γεωργική έκταση κοντά στην κοινότητα Λοπάτνα», δήλωσε το υπουργείο σε ανακοίνωση.

«Ίχνη που βρέθηκαν στο σημείο υποδηλώνουν ότι προηγουμένως σημειώθηκε έκρηξη», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το υπουργείο αναφέρθηκε σε ρωσική νυχτερινή επίθεση στη γειτονική Ουκρανία και δήλωσε ότι θραύσματα drone εξετάζονται για να διαπιστωθεί η προέλευσή τους καθώς και οι συνθήκες του περιστατικού.

«Αυτό που συνέβη τονίζει τους κινδύνους και τις επιπτώσεις που ο πόλεμος επιθετικότητας της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας θέτει για την περιφερειακή ασφάλεια και τα γειτονικά κράτη», δήλωσε σε ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας.

Η Μολδαβία έχει αντιμετωπίσει πολυάριθμα περιστατικά με ρωσικά drones που πετούν πάνω από τα εδάφη της ή με θραύσματα που καταλήγουν σε περιοχές κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.