Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας εξέδωσαν σήμερα προειδοποίηση για επικείμενη αεροπορική επιδρομή στις ανατολικές περιοχές που συνορεύουν με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Τουλάχιστον ένα drone επιβεβαιώθηκε ότι εισήλθε στον λετονικό εναέριο χώρο από τη Ρωσία», δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού στο Reuters.

Στρατιωτικά drones που παρεκκλίνουν της πορείας τους και εισέρχονται στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας εντείνουν τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία εξαπλώνεται στα βόρεια σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.