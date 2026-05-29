Ανησυχία και έντονες διπλωματικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό που σημειώθηκε στη Ρουμανία κατά τη διάρκεια νυχτερινής ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας, όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε κατοικημένη περιοχή στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση από την έναρξη του πολέμου στην οποία drone προκαλεί τραυματισμούς σε πυκνοκατοικημένη περιοχή της Ρουμανίας, κράτους-μέλους τόσο του ΝΑΤΟ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τις ρουμανικές αρχές, το drone προσέκρουσε στην ταράτσα δεκαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη Γαλάτσι, προκαλώντας έκρηξη και τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Το συμβάν εκτιμάται ότι ενδέχεται να εντείνει περαιτέρω την ανησυχία στην ανατολική πτέρυγα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι δυτικοί σύμμαχοι της Ουκρανίας εκφράζουν φόβους για πιθανή επέκταση των συνεπειών του πολέμου πέρα από τα ουκρανικά σύνορα.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την “παράτολμη”, ενώ υποστήριξε ότι αποτυπώνει τη διάθεση της Μόσχας για περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Γερμανία, είπε, «βρίσκεται στο πλευρό των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ». «Το περιστατικό δείχνει για μια ακόμη φορά την ανάγκη για ισχυρή στάση του ΝΑΤΟ στην ανατολική πτέρυγά του. Είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή από το συμμαχικό έδαφος», σχολίασε.

Από την πλευρά της Βρετανίας, η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ έκανε λόγο, μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ, για μια ιδιαίτερα σοβαρή κλιμάκωση μετά το περιστατικό με το ρωσικό drone.

«Η ρωσική παραβίαση του εναερίου χώρου του ΝΑΤΟ με το πλήγμα σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία είναι υπερβολικά επικίνδυνη και παράτολμη. Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει σθεναρά αυτή τη σοβαρή κλιμάκωση που θέτει σε κίνδυνο ζωές», σχολίασε η ίδια προσθέτοντας ότι η Βρετανία στέκεται «ενωμένη με τη Ρουμανία και όλους τους συμμάχους της για να υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή ΝΑΤΟϊκού εδάφους».

Οι διεθνείς αντιδράσεις

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα

«Η κλιμάκωση της Ρωσίας στο έδαφος της ΕΕ είναι απερίσκεπτη και ανεύθυνη. Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτήν την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου της Ρουμανίας και του διεθνούς δικαίου».

Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι

«Είμαι αλληλέγγυος με τον πρόεδρο Νίκουσορ Νταν και ολόκληρο το ρουμανικό έθνος. Αυτό που συνέβη είναι ένα ακόμη επεισόδιο του υβριδικού πολέμου στον οποίο συμμετέχουν οι χώρες της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Είναι ένα ακόμη μήνυμα ότι πρέπει να σταθούμε ενωμένοι, να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητά μας, καθώς και ισχυρή Βορειοατλαντική Συμμαχία και ισχυρές διατλαντικές σχέσεις».

Υπουργός Εξωτερικών της Εσθονίας Μάργκους Τσακνά

«Είναι σαφές ότι η αποτρεπτική και αμυντική στάση του ΝΑΤΟ, ιδίως η αντιαεροπορική άμυνα, πρέπει να ενισχυθούν».

Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο

«Σε σχέση με το περιστατικό με το drone, εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου προς τη ρουμανική κυβέρνηση, ζητώ αυτοσυγκράτηση ως προς τις εμπρηστικές δηλώσεις και για άλλη μια φορά κάνω έκκληση για την άμεση έναρξη διαλόγου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Τσέχος πρωθυπουργός Αντρέι Μπάμπις

«Η Τσεχική Δημοκρατία τάσσεται σθεναρά στο πλευρό των εταίρων μας στο ΝΑΤΟ και καταδικάζει εξίσου τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας».

Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέττο

«Αυτό αντιπροσωπεύει μια επικίνδυνη και ανεύθυνη κλιμάκωση που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ενώπιον αυτών των απειλών, η συνοχή του ΝΑΤΟ παραμένει ακλόνητη: η ασφάλεια ενός μέλους της Συμμαχίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ασφάλεια όλων μας».

Βέλγος υπουργός Εξωτερικών Μαξίμ Πρεβό

«Ένα πολεμικό όπλο που χτυπά μια πολυκατοικία σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ και σύμμαχο στο ΝΑΤΟ είναι μια επικίνδυνη κλιμάκωση που μας αφορά όλους».

Υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας Ανίτα Όρμπαν

«Η χθεσινή επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος υπογραμμίζει για άλλη μια φορά ότι η ενότητα, η δύναμη και η αποτροπή της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ είναι πιο σημαντικές από ποτέ».