Ένας Κινέζος επιβάτης του «Τιτανικού», ο οποίος βυθίστηκε στον Ατλαντικό το 1912, κατάφερε να επιβιώσει πιασμένος από μια πόρτα που επέπλεε στα παγωμένα νερά, σύμφωνα με την οικογένειά του, μια ιστορία που φέρεται να ενέπνευσε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον.

Ο Φανγκ Λανγκ επέζησε της τραγωδίας του υπερωκεάνιου που βυθίστηκε τον Απρίλιο του 1912, γεγονός που αποτυπώθηκε χρόνια αργότερα στην κινηματογραφική επιτυχία «Τιτανικός» του 1997, όπου η Ρόουζ ΝτεΓουίτ Μπουκάτερ, την οποία υποδύεται η Κέιτ Γουίνσλετ, επιβιώνει πάνω σε μια ξύλινη πόρτα μετά τη βύθιση του πλοίου.

«Με την ιστορία του παππού μου, στην πραγματικότητα βυθίστηκε με το πλοίο και προς έκπληξη όλων κατάφερε να βρεθεί πάνω σε μια πόρτα», δήλωσε ο εγγονός του, Στίβεν Φονγκ, στο CBS New York.

Ο Φονγκ αναφέρθηκε και στο ντοκιμαντέρ «The Six» του 2020, όπου γίνεται λόγος για την ιστορία των Κινέζων επιζώντων, σημειώνοντας ότι ο Τζέιμς Κάμερον συνέβαλε στην παραγωγή του έργου.

Η ιστορία του Φανγκ Λανγκ έχει τροφοδοτήσει για χρόνια συζητήσεις γύρω από τη διάσημη σκηνή της ταινίας, όπου ο χαρακτήρας του Τζακ Ντόσον, τον οποίο υποδύεται ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, δεν καταφέρνει να ανέβει στην αυτοσχέδια σχεδία και πεθαίνει στο παγωμένο νερό, ενώ η Ρόουζ επιβιώνει.

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον έχει υπερασπιστεί τη δραματουργική επιλογή, υποστηρίζοντας ότι «μόνο ένας θα μπορούσε να επιβιώσει».

Σύμφωνα με μαρτυρίες και ιστορικές αναφορές, ο Φανγκ Λανγκ ήταν ένας από τους οκτώ Κινέζους επιβάτες του παρθενικού ταξιδιού του «Τιτανικού», εκ των οποίων μόνο έξι επέζησαν μετά τη σύγκρουση με παγόβουνο και τη βύθιση του πλοίου στις 15 Απριλίου 1912, που στοίχισε τη ζωή σε περίπου 1.500 ανθρώπους.

Ο εγγονός του ανέφερε ότι ο Φανγκ Λανγκ διασώθηκε από το παγωμένο νερό και επιβιβάστηκε στο πλοίο «Καρπάθια», ενώ στη συνέχεια επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες, άνοιξε αρτοποιείο και απέκτησε δύο γιους, χωρίς ωστόσο να έχει μιλήσει ποτέ στην οικογένειά του για την εμπειρία του στον «Τιτανικό».

Η ιστορία των Κινέζων επιζώντων πρόκειται να αποτελέσει αντικείμενο θεατρικής παραγωγής με τίτλο «The Unsinkable», που θα παρουσιαστεί το επόμενο έτος στο Perelman Performing Arts Center της Νέας Υόρκης.

«Είναι ένα πολύ παράξενο και έντονο συναίσθημα να είμαστε μέρος αυτής της ιστορίας», ανέφερε ο Φονγκ, προσθέτοντας ότι η οικογένεια νιώθει τιμή που συμβάλλει στην ανάδειξη της συγκεκριμένης πτυχής του ναυαγίου.