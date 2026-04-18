Ένα απρόσμενο μήνυμα από τον Ντόναλντ Τραμπ έφερε αναστάτωση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στο Τελ Αβίβ και άμεση κινητοποίηση σε διπλωματικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Axios, το Ισραήλ απευθύνθηκε στον Λευκό Οίκο ζητώντας εξηγήσεις για ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, στην οποία ανέφερε ότι το Ισραήλ «απαγορεύεται» να εξαπολύει αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο.

Η τοποθέτηση αυτή αιφνιδίασε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και το επιτελείο του, καθώς φέρεται να έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Πέμπτη.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αυστηρότητα της διατύπωσης, που ουσιαστικά παρέπεμπε σε μονομερή εντολή προς το Ισραήλ, κάτι που υπό άλλες συνθήκες θα θεωρούνταν αδιανόητο για αμερικανική κυβέρνηση. Πηγές αναφέρουν ότι ο Νετανιάχου ενημερώθηκε για την ανάρτηση και αντέδρασε με έκπληξη αλλά και ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες.

Την ίδια στιγμή, η Ουάσιγκτον επιχειρούσε εδώ και ημέρες να διαμορφώσει συνθήκες εκεχειρίας στην περιοχή, ενώ παράλληλα προωθούσε και διαβουλεύσεις με το Ιράν. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, το Ισραήλ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρά σε στρατιωτικές ενέργειες ακόμη και κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, «σε αυτοάμυνα, οποιαδήποτε στιγμή, έναντι σχεδιαζόμενων, επικείμενων ή εν εξελίξει επιθέσεων».

Παράλληλα, έχει δεσμευτεί να μην στοχοποιεί εγκαταστάσεις εντός του Λιβάνου, είτε πρόκειται για πολιτικούς, στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς στόχους. Το ζήτημα της εκεχειρίας αποτελεί εξαιρετικά λεπτή πολιτική ισορροπία για τον Νετανιάχου, με την κυβέρνησή του να επισημαίνει πως, εφόσον χρειαστεί, δεν θα διστάσει να πλήξει τη Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, ο Τραμπ επέλεξε την Παρασκευή να υιοθετήσει πολύ πιο σκληρή ρητορική. «Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. ΤΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να το κάνει από τις ΗΠΑ. Αρκετά πια!!!».

Μιλώντας στο Axios, επανήλθε στο ίδιο μήκος κύματος, δηλώνοντας πως θέλει να μπει άμεσα τέλος στις ισραηλινές επιθέσεις. «Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να ανατινάζουν κτίρια. Δεν πρόκειται να το επιτρέψω».

Μετά τις δηλώσεις αυτές, στενοί συνεργάτες του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ανάμεσά τους και ο πρέσβης στην Ουάσιγκτον Γεχιέλ Λέιτερ, επιδόθηκαν σε επαφές για να διαπιστώσουν αν υπήρξε αλλαγή γραμμής από την αμερικανική πλευρά. Παράλληλα, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ζήτησαν επίσημες διευκρινίσεις, υπογραμμίζοντας ότι οι τοποθετήσεις Τραμπ δεν συνάδουν με τη συμφωνία.

Λίγες ώρες πριν από τη δημοσίευση της συνέντευξης, ισραηλινό drone εξαπέλυσε πλήγμα στον νότιο Λίβανο. Ισραηλινή πηγή ανέφερε στη συνέχεια ότι η Χεζμπολάχ παραβίασε την εκεχειρία, επιτιθέμενη σε ισραηλινές δυνάμεις εντός της ζώνης ασφαλείας.

«Οι δυνάμεις μας ενήργησαν στο πλαίσιο της αυτοάμυνας για να εξουδετερώσουν την απειλή, σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Λίβανο», σημείωσε η ίδια πηγή.