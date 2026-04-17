Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε νέα ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι οι ΗΠΑ απαγόρευσαν στο Ισραήλ να χτυπήσει ξανά τον Λίβανο.

Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε:

«Οι ΗΠΑ θα πάρουν όλη την πυρηνική “σκόνη” που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα βομβαρδιστικά μας B2. Δεν θα ανταλλάσσονται χρήματα με κανέναν τρόπο, σχήμα ή μορφή. Αυτή η συμφωνία δεν αφορά σε καμία περίπτωση τον Λίβανο, αλλά οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν ξεχωριστά με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση με τη Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Οι ΗΠΑ τους ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ να το κάνουν. Φτάνει πια!!!».