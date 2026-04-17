Σοβαρές κατηγορίες αντιμετωπίζει μια δασκάλα δημοτικού στη Λουιζιάνα των ΗΠΑ, καθώς κατηγορείται για συνολικά 25 αδικήματα σεξουαλικής φύσης σε βάρος δύο ανήλικων μαθητών.

Η 31χρονη Marisa Noel συνελήφθη έπειτα από έρευνα περίπου δύο μηνών, που αφορούσε καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά με μαθητή της πέμπτης τάξης σε σχολείο της περιοχής Breaux Bridge. Σύμφωνα με το St. Martin Parish Sheriff’s Office, η υπόθεση ξεκίνησε με καταγγελίες για έναν μαθητή, ωστόσο στη συνέχεια προέκυψε και δεύτερο φερόμενο θύμα.

Μετά τον εντοπισμό του δεύτερου παιδιού, οι Αρχές προχώρησαν σε νέες κατηγορίες εις βάρος της, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 25. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κατηγορίες για ιδιαίτερα σοβαρά αδικήματα, καθώς και για ανάρμοστη συμπεριφορά με ανηλίκους.

Οι Αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για την ακριβή ηλικία των παιδιών, ωστόσο αναφέρεται ότι τουλάχιστον ένα από αυτά φοιτούσε στην πέμπτη τάξη, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για πολύ μικρής ηλικίας μαθητές.

Στις κατηγορίες που της αποδίδονται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πολλαπλές περιπτώσεις ανάρμοστης συμπεριφοράς σεξουαλικής φύσεως με ανηλίκους, παράνομης επικοινωνίας και παρενόχλησης, καθώς και χρήση ηλεκτρονικών μέσων για προσέγγιση ανηλίκων. Επιπλέον, κατηγορείται για κατοχή υλικού που σχετίζεται με κακοποίηση ανηλίκων.

Η δασκάλα έχει απομακρυνθεί από τη θέση της και κρατείται σε σωφρονιστικό κατάστημα της περιοχής, εν αναμονή των δικαστικών εξελίξεων. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν επιπλέον στοιχεία σχετικά με την υπόθεση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.