Σήμερα το πρωί, στο πολυτελές προάστιο του Παρισιού Νεϊγί-συρ-Σεν, έπεσε νεκρός από πυρά ο 51χρονος Γάλλος επιχειρηματίας Ερίκ Ρομπίκ. Το θύμα είχε βεβαρυμμένο παρελθόν, καθώς είχε καταδικαστεί για απάτες, αλλά και για τη δολοφονία μιας νεαρής Ισραηλινής σε τροχαίο δυστύχημα στο Τελ Αβίβ το 2011.



Σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 09:30, όταν δύο άνδρες που επέβαιναν σε σκούτερ και φορούσαν κράνη τον πλησίασαν και τον πυροβόλησαν θανάσιμα. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς από περίστροφο, ενώ οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν αμέσως από το σημείο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των εκτελεστών και τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης.



Ο Ρομπίκ έγινε πρωτοσέλιδο αφού σκότωσε την 25χρονη Ισραηλινή Λι Ζεϊτούνι, οδηγώντας μεθυσμένος και με ταχύτητα ένα SUV στο Τελ Αβίβ στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, και τράπηκε σε φυγή, εγκαταλείποντας το θύμα. Ώρες μετά το δυστύχημα, ο ίδιος μαζί με έναν συνεπιβάτη στο όχημα που οδηγούσε διέφυγαν στη Γαλλία.



Καθώς η Γαλλία δεν εκδίδει υπηκόους της σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υπόθεση προκάλεσε ένταση στις γαλλο-ισραηλινές σχέσεις και διαρκείς πολιτικές και δημόσιες πιέσεις και στις δύο χώρες.



Ο επιχειρηματίας δικάστηκε από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού και καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2014 σε πέντε χρόνια κάθειρξη για ανθρωποκτονία υπό την επήρεια αλκοόλ και παράλειψη παροχής βοήθειας σε άτομο που βρισκόταν σε κίνδυνο. Φυλακίστηκε αμέσως μετά τη δίκη του, και ο επιβάτης του αυτοκινήτου Κλοντ Kαγιάτ καταδικάστηκε επίσης σε 15μηνη φυλάκιση.



Τον Ιανουάριο του 2024, στο πλαίσιο μιας μεγάλης υπόθεσης διεθνούς απάτης, που αφορούσε ένα εκατομμύριο ευρώ σε αγορά αυτοκινήτων από εικονικές εταιρείες, ο Ρομπίκ καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης, με αναστολή δύο ετών και σε κοινωνική εργασία, να καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά στο κράτος και να αποζημιώσει τα θύματα.



Οι αρχές δεν έχουν ακόμη σχολιάσει τα πιθανά κίνητρα της δολοφονίας του Ρομπίκ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.