Παρά τη συνεχιζόμενη ισχύ της συμφωνημένης εκεχειρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, στο Ιράν πάνω από 26 εκατομμύρια πολίτες έχουν δηλώσει συμμετοχή ως εθελοντές για στρατιωτική θητεία, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Θυσίασε τη ζωή σου», σύμφωνα με το κρατικό δίκτυο IRIB.

Ο πληθυσμός του Ιράν ανέρχεται σε περίπου 93 εκατομμύρια κατοίκους.

Σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο, οι εθελοντές αναμένεται να πλαισιώσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης και τα υπόλοιπα σώματα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ανθρώπινων αλυσίδων για την προστασία εγκαταστάσεων στρατηγικής σημασίας που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο επιθέσεων.

Σύμφωνα με την IRIB, μεταξύ όσων έχουν εγγραφεί ως εθελοντές είναι ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησης, αξιωματούχοι, αθλητές και καλλιτέχνες.