Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους στον νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, προειδοποιώντας για πλήγματα κατά της ισλαμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, για πρώτη φορά μετά τις συνομιλίες μεταξύ Ισραηλινών και Λιβανέζων αξιωματούχων.

«Επείγουσα προειδοποίηση για τους κατοίκους τους νότιου Λιβάνου που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Ζαχράνι… αεροπορικές επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ είναι σε εξέλιξη» και «ο στρατός επιχειρεί εντατικά στην περιοχή», δήλωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, Αβιχάι Αντραΐ.

Ο ίδιος κάλεσε τους αμάχους να μετακινηθούν προς τα βόρεια του ποταμού Ζαχράνι, που απέχει αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου.