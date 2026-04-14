Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν στη Σανλιούρφα της Τουρκίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Σιβερέκ, όπου ακούστηκαν πυροβολισμοί έξω από λύκειο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένοπλος εισήλθε στο σχολείο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως, προκαλώντας τραυματισμούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην οδό Ρουστού Κιουτσούκιομερ, στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Ανατολικό Λύκειο «Αχμέτ Κογιουντζού». Έπειτα από ειδοποίηση των κατοίκων της περιοχής, στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε εκκένωση του σχολείου και παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες.

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα, Χασάν Σιλντάκ, σε επίσημη δήλωσή του γνωστοποίησε ότι ο δράστης έβαλε τέλος στη ζωή του.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έχουμε 16 τραυματίες. Η κατάσταση της υγείας δύο εκπαιδευτικών και δύο μαθητών αξιολογήθηκε από τους γιατρούς μας ως μέτρια, γι’ αυτό και διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στο κέντρο της επαρχίας. Η θεραπεία των υπόλοιπων 12 τραυματιών συνεχίζεται στο Κρατικό Νοσοκομείο του Σιβερέκ. Το περιστατικό διερευνάται λεπτομερώς. Διαπιστώθηκε ότι ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, ο οποίος είχε φοιτήσει μέχρι την ένατη τάξη και στη συνέχεια είχε εγγραφεί σε άλλο λύκειο. Το άτομο, γεννημένο το 2007, επιχείρησε να εξουδετερωθεί από την αστυνομία εντός του σχολείου, ωστόσο αυτοκτόνησε πυροβολώντας τον εαυτό του και εντοπίστηκε νεκρός. Το σχολείο εκκενώθηκε. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο Κρατικό Νοσοκομείο του Σιβερέκ και συνεχίζονται οι έρευνες για τη διερεύνηση όλων των πτυχών του τραγικού περιστατικού».

🚨🇹🇷 Türkiyənin #Şanlıurfa əyalətinin Siverek rayonunda məktəbə silahlı hücum olub



Belə ki, silahlı şəxs tüfənglə yeddi nəfəri yaralayıb. Şəxsin bir neçə şagirdi girov götürdüyü deyilir.



Hadisədən sonra əraziyə çoxsaylı tibb işçiləri və xüsusi polis qüvvələri cəlb edilib.… pic.twitter.com/VHw8Tdnit5 — APA İnformasiya Agentliyi (@APA_agentliyi) April 14, 2026

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η εισαγγελία έχει ήδη κινήσει τις απαραίτητες δικαστικές διαδικασίες, ενώ παράλληλα εξετάζονται και οι διοικητικές ευθύνες. «Εκφράζουμε τις ευχές μας για περαστικά σε όλο το Σιβερέκ, τη Σανλιούρφα, τη χώρα μας και την εκπαιδευτική κοινότητα. Παρά τα μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται στα σχολεία, τέτοια μεμονωμένα περιστατικά μπορούν να συμβούν. Οι απαραίτητοι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση των τραυματιών και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όλους», δήλωσε.

🔴 Lisede Silahlı Saldırı



Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu öğrenildi.



Saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı belirtilirken, öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi. Müdahale sürüyor. pic.twitter.com/kINKpfzehx — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc) April 14, 2026

Η πλειονότητα των μαθητών που βρίσκονταν στο σχολείο απομακρύνθηκε με ασφάλεια από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι τραυματίες μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομεία μετά την παροχή πρώτων βοηθειών στο σημείο, σύμφωνα με την Hurriyet.

Αυτόπτης μάρτυρας, ο Γκιοκχάν Μπασαράνογλου, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές λέγοντας: «Ήταν ένα παιδί 17-18 ετών. Μόλις μπήκε από την εξωτερική πύλη, άρχισε να πυροβολεί με ένα μεγάλο όπλο. Πρώτα πυροβόλησε δεξιά και αριστερά και μετά προς το σχολείο. Στη συνέχεια έτρεξε μέσα στο κτίριο και πυροβολούσε όποιον έβρισκε μπροστά του. Οι μαθητές άρχισαν να φωνάζουν και όλοι προσπαθούσαν να φύγουν για να σωθούν».