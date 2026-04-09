Σαφές μήνυμα, αν και χωρίς να χρησιμοποιήσει εμπρηστική ρητορική όπως συνήθιζε, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει ότι θα πρέπει να πληρώνουν το Ιράν όσα τάνκερ διασχίζουν τον κρίσιμο εμπορικό ναυτικό δρόμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, αντίθετα στην παραπάνω πρόταση, έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social:

«Υπάρχουν αναφορές ότι το Ιράν επιβάλλει τέλη στα δεξαμενόπλοια που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ — Ελπίζω να μην το κάνουν και, αν το κάνουν, ελπίζω να σταματήσουν αμέσως!».

Προηγουμένως, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και συζήτησαν για την ανάγκη εκπόνησης σχεδίου με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατόν».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ ενημέρωσε τον Τραμπ για τις προσπάθειες του Λονδίνου να πείσει εταίρους για την ανάγκη εκπόνησης ενός «βιώσιμου σχεδίου» με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Συμφώνησαν πως τώρα που υπάρχει κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών, βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο της αναζήτησης λύσης», αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, στην οποία επισημαίνεται πως οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν ξανά σύντομα.

Υπενθυμίζεται, ότι το Ιράν θέλει την επιβολή τέλους διέλευσης σε πλοία που περνούν από τα Στενά του Ορμούζ, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για χρέωση που μπορεί να φτάνει έως και τα 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο.

Παρότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον έχουν συμφωνήσει στη διευκόλυνση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, πληροφορίες αναφέρουν ότι το Ιράν εξετάζει την επιβολή διοδίων σε εμπορικά πλοία.

Η πορεία των διαπραγματεύσεων

Μιλώντας στο NBC News, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε «πολύ αισιόδοξος» για την πορεία των συνομιλιών, υποστηρίζοντας πως η ιρανική πλευρά εμφανίζεται πιο διαλλακτική στις κατ’ ιδίαν επαφές σε σχέση με τις δημόσιες δηλώσεις της.

Ο Τραμπ σημείωσε χαρακτηριστικά πως «μιλούν πολύ διαφορετικά όταν βρίσκονται σε μια συνάντηση σε σχέση με όσα λένε στον Τύπο. Είναι πολύ πιο λογικοί».

Παράλληλα, προχώρησε σε αιχμηρές δηλώσεις για την κατάσταση του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι «έχουν ηττηθεί» και «δεν έχουν στρατό», ενώ εκτίμησε ότι υπάρχει σύγκλιση στα βασικά σημεία της διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, προειδοποίησε πως σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών, «η επόμενη μέρα θα είναι πολύ επώδυνη».

Την ίδια στιγμή, αμερικανική αποστολή με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ετοιμάζεται να μεταβεί στο Πακιστάν για κρίσιμες συνομιλίες, σε μια προσπάθεια να επιταχυνθεί η διπλωματική λύση.