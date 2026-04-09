Το πετρελαιοφόρο «MSG», με σημαία Γκαμπόν, έγραψε ιστορία σήμερα καθώς έγινε το πρώτο μη ιρανικό δεξαμενόπλοιο που διέπλευσε τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη της εύθραυστης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



Σύμφωνα με το MarineTraffic, το τάνκερ μεταφέρει 44.000 βαρέλια μαζούτ, έχοντας αποπλεύσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με προορισμό την Ινδία. Η κίνηση αυτή θεωρείται βαρόμετρο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, καθώς από το βράδυ της Τρίτης έχουν περάσει επίσης δύο ιρανικά δεξαμενόπλοια και έξι πλοία χύδην φορτίου.



Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις διελεύσεις, ελπίζοντας πως η κατάπαυση του πυρός θα αντέξει, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή της παγκόσμιας ενέργειας μέσω των Στενών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.