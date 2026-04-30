Σκηνές που κόβουν την ανάσα εκτυλίχθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπαγκλαντές, όταν ένα βρέφος βρέθηκε ξαφνικά στις ράγες την ώρα που πλησίαζε τρένο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα μάτια επιβατών, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες – το μωρό έπεσε από την αποβάθρα στο σημείο διέλευσης του συρμού.

Ο πατέρας του αντέδρασε μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Χωρίς να διστάσει, πήδηξε στις ράγες και έπεσε πάνω από το βρέφος, καλύπτοντάς το πλήρως με το σώμα του, την ώρα που το τρένο περνούσε από πάνω τους.

Το δραματικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από επιβάτη, με τις εικόνες να προκαλούν σοκ. Ο άνδρας παραμένει ακίνητος, προστατεύοντας το παιδί του, ενώ ο συρμός διέρχεται κυριολεκτικά από πάνω τους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά οκτώ βαγόνια πέρασαν πάνω από τον πατέρα και το βρέφος.

Τόσο ο πατέρας όσο και το βρέφος βγήκαν σώοι, χωρίς να υποστούν σοβαρούς τραυματισμούς.