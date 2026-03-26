Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τετάρτη 25 Μαρτίου στο Νταουλάτδια της περιφέρειας Ρατζμπάρι στο Μπαγκλαντές, όταν ένα λεωφορείο με 40 επιβάτες έπεσε στον ποταμό Πάντμα. Το δυστύχημα συνέβη την ώρα που το όχημα επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε φέρι μποτ, όμως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα το λεωφορείο να αναποδογυρίσει και να βυθιστεί σε βάθος σχεδόν 9 μέτρων.



Ο απολογισμός είναι βαρύς, καθώς τουλάχιστον 24 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις από την Πυροσβεστική, οι διασώστες ανέσυραν από το εσωτερικό του βυθισμένου οχήματος 22 σορούς, ανάμεσα στις οποίες βρίσκονταν πέντε παιδιά, έντεκα γυναίκες και έξι άνδρες. Επιπλέον, δύο γυναίκες που ανασύρθηκαν ζωντανές δεν τα κατάφεραν και υπέκυψαν στα τραύματά τους λίγη ώρα αργότερα.

«Το λεωφορείο περίμενε να επιβιβαστεί σε πορθμείο όταν έπεσε στον ποταμό. Μερικοί επιβάτες βγήκαν από το λεωφορείο, αλλά τα μέλη των οικογενειών τους πέθαναν, παγιδευμένα μέσα», δήλωσε στο AFP μία 35χρονη αυτόπτης μάρτυρας.



Τα σοκαριστικά βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τη στιγμή που το λεωφορείο χάνει τον έλεγχο ενώ προσπαθεί να ανέβει σε φέρι μποτ και καταλήγει στο νερό. Οι κραυγές των αυτοπτών μαρτύρων που παρακολούθησαν έντρομοι το δυστύχημα είναι εκκωφαντικές, ενώ πολλοί έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν στο έργο της διάσωσης.

🚨 BREAKING: Tragedy in Bangladesh! A Souhardo Paribahan bus with ~50 passengers plunged 30ft into Padma River at Daulatdia Ghat (Rajbari) while boarding ferry on Mar 25 eve. 18 dead (incl kids, women), 35+ missing; bus recovered after 6hrs rescue op w/ divers & MV Hamza.

Στη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε συμμετείχαν τέσσερις μονάδες της πυροσβεστικής και δέκα δύτες, με την ενεργή υποστήριξη του στρατού, της αστυνομίας, της ακτοφυλακής και των τοπικών αρχών.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, οι επίσημοι φορείς εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.