Οι 54 ομοσπονδίες-μέλη της CAF (Αφρική) ανακοίνωσαν ότι θα στηρίξουν τον Τζάνι Ινφαντίνο στις εκλογές του 2027, όταν και αναμένεται να πάρει το χρίσμα για την τέταρτη θητεία του ως πρόεδρος της FIFA.

Ο 56χρονος Ελβετός, γιος Ιταλών μεταναστών, έχει συμπληρώσει δέκα χρόνια στο τιμόνι της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στο θέμα των εκλογών του 2027 και της νέας υποψηφιότητάς του. Το κάνουν όμως για τον ίδιο οι… ψηφοφόροι του.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της FIFA στο Βανκούβερ του Καναδά, η CAF, η αφρικανική ποδοσφαιρική συνομοσπονδία, ανακοίνωσε ότι οι 54 ομοσπονδίες-μέλη της θα στηρίξουν την υποψηφιότητα του Ινφαντίνο, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει στη θέση του μέχρι και το 2031.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιότητας λήγει στις 18 Νοεμβρίου ενώ οι εκλογές για τη θέση του προέδρου της FIFA θα γίνουν τον Μάρτιο του 2027, στο 77ο συνέδριό της που θα γίνει στο Μαρόκο και συγκεκριμένα στο Ραμπάτ.