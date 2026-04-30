Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε ακρόαση τον ΠΑΟΚ για τη συμπεριφορά των οπαδών του στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας καθώς υπήρξαν περίπου 160 σπασμένα καθίσματα, με τον κίνδυνο τιμωρίας της έδρας να είναι ορατός.

Η ΔΕΑΒ τιμώρησε με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τον ΟΦΗ για μία κροτίδα που πέταξε οπαδός του στον τελικό του κυπέλλου και κάλεσε σε ακρόαση και τον «δικέφαλο του βορρά», οι οπαδοί του οποίου έσπασαν περίπου 160 καθίσματα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σύμφωνα με τις εκθέσεις των παρατηρητών.

Είναι αρκετά πιθανό, επομένως, να υπάρξει τιμωρία της έδρας και σε μια τέτοια περίπτωση το παιχνίδι που θα πρέπει να εκτίσει ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτό με την ΑΕΚ για την προτελευταία αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ…

«1. Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, β) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ, γ) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, καλεί σε ακρόαση, στις 06/05/2026, την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αναφορικά με φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα εντός της αθλητικής εγκατάστασης του Πανθεσσαλικού Σταδίου Βόλου, κατά τη διάρκεια του Τελικού Κυπέλλου Ελλάδος, ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, που διεξήχθη σε αυτό στις 25/04/2026 και διοργάνωσε η Ε.Π.Ο, από φιλάθλους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με βίαιη πρόκληση φθοράς περίπου εκατόν εξήντα (160) καθισμάτων στις κερκίδες (θύρες) 31-42 του βορείου πετάλου του ως άνω Σταδίου. Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».