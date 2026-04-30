Αθώα κρίθηκε από το Μονομελές Αυτόφωρο Δικαστήριο Ρόδου η 19χρονη υπάλληλος που συνελήφθη για τη διάθεση αλκοόλ σε 16χρονη ανήλικη. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες, γεγονός που οδήγησε τις αρχές σε συνολικά πέντε συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένων δύο ανήλικων κοριτσιών και δύο γονέων.



Από το Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού που χειρίστηκε την υπόθεση είχε σχηματίσει αρχικά ποινική δικογραφία για διάθεση αλκοόλ και χρήση ναρκωτικών από ανήλικες στην οποία περιλαμβάνονται η υπάλληλος της επιχείρησης που πούλησε τις μπίρες, οι δύο ανήλικες και οι μητέρες τους για παραμέληση εποπτείας.



Σύμφωνα με την αστυνομία, η 19χρονη διέθεσε σε μια από τις ανήλικες αλκοολούχο ποτό, που κατανάλωσαν παράλληλα με χρήση ναρκωτικής ουσίας, συνέπεια των οποίων η μια εξ αυτών να διακομιστεί σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο Γ.Ν. Ρόδου, για παροχή πρώτων βοηθειών.



Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.