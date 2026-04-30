Η SoftBank σχεδιάζει να ιδρύσει και να εισαγάγει στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής με την ονομασία Roze, για την οποία θέλει η αποτίμηση να αγγίξει το ποσό των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το φιλόδοξο εγχείρημα έχει δημιουργήσει εσωτερικές αντιδράσεις, καθώς προγραμματίζεται να γίνει σε μια περίοδο αστάθειας, ενώ ο όμιλος δεν έχει ακόμη αποφασίσει το μέγεθος του μεριδίου της Roze που θα πουλήσει.

Στο παρελθόν διατήρησε την πλειοψηφία των μετοχών στις εταιρείες που εισήγαγε στο χρηματιστήριο. Παραδείγματος χάριν, η SoftBank εξακολουθεί να κατέχει σχεδόν το 90% της βρετανικής εταιρείας σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών Arm, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο το 2023.

Ωστόσο, πολλές πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα είπαν στους Financial Times ότι η SoftBank προσπαθεί να αντισταθμίσει τις δαπάνες που ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε όλο το χαρτοφυλάκιο του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των τεράστιων δεσμεύσεων προς την OpenAI.

Έτσι, ο ιαπωνικός όμιλος σχεδιάζει να διοργανώσει τον Ιούλιο μια εκδήλωση για αναλυτές σε ένα κέντρο δεδομένων στο Τέξας, με σκοπό την προώθηση της δημόσιας προσφοράς.

Εντούτοις, ορισμένοι εντός του ομίλου εκφράζουν σκεπτικισμό όσον αφορά την αποτίμηση και το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την αρχική δημόσια προσφορά, εν μέρει λόγω των γεωπολιτικών και οικονομικών αβεβαιοτήτων που προέκυψαν μετά τον πόλεμο στο Ιράν.

Επιπλέον, αυξάνοντας τον κίνδυνο για τις εισαγωγές στο χρηματιστήριο φέτος, οι αμερικανικές δημόσιες αγορές ενδέχεται σύντομα να κληθούν να απορροφήσουν τρεις από τις μεγαλύτερες δημόσιες προσφορές μετοχών που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ: της SpaceX του Elon Musk, της Anthropic και της OpenAI.