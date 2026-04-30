Η Δήμητρα Λιάγγα ήταν η Survivor που ηττήθηκε στην πρώτη μονομαχία της χρονιάς, σε κανονικό στίβο μάχης, με στόχο. Ο Νίκος Κάππος κατάφερε να κάνει το 3 στα 3, οδηγώντας την Μπλε φίλη του στην έξοδο από το παιχνίδι.

«Έζησα τη μονομαχία στο έπακρο, μου άρεσε. Έπαιξα με τον φίλο μου, που δεν ήταν τόσο ευχάριστο. Το ζήσαμε όμως κι οι δύο. Μέχρι το τέλος το πάλεψα. Αφού βρήκα στόχο στα κρικάκια και δεν ήμασταν μέχρι αύριο το πρωί εδώ να βαράμε! Έχω ταλέντο στο στόχο, να μην πετυχαίνω στόχο για στόχο, με τα κρικάκια!» σχολίασε η Δήμητρα Λιάγγα αστειευόμενη με την επίδοσή της μετά τη μονομαχία. «Αφού το βρήκα είμαι χαρούμενη. Είμαι περήφανη που έφτασα μέχρι εδώ και η ζωή συνεχίζεται! Ψηλά το κεφάλι είναι ένα παιχνίδι! Χαίρομαι που έχω δεκατέσσερα άτομα και αυτή τη στιγμή αν ρωτήσεις, έναν προς έναν χαμογελάνε, όχι επειδή φεύγω αλλά επειδή με συμπαθούν», συνέχισε η παίκτρια των Μπλε.

Στη συνέχεια, πήραν το λόγο τα δύο άτομα τα οποία ήταν πιο κοντά στη Δήμητρα, μέσα στο παιχνίδι. Ο Ιωάννης Ρέβης και ο Μιχάλης Σηφάκης. «Είναι λίγο σουρεάλ, φαίνεται σαν ψεύτικο.» εξομολογήθηκε ο Ιωάννης Ρέβης και συμπλήρωσε: «Εγώ ξέρω ότι η Δήμητρα είναι καλά, ξέρω ότι είναι γεμάτη.» Στη συνέχεια, με δάκρυα στα μάτια, ο Μιχάλης Σηφάκης είπε: «Δεν θέλω να πω πολλά. Η Δήμητρα ξέρει. Έχει φτάσει μέχρι εδώ με την αξία της. Επειδή κάποια στιγμή ακούστηκε ότι την κουβαλάω. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Ότι μέχρι στιγμής, μέχρι εδώ, πιο πολύ με έχει κουβαλήσει εκείνη, παρά εγώ αυτή. Θα είναι αδερφή μου, θα τα πούμε έξω, σ’ αγαπάω πολύ».

Κλείνοντας η Δήμητρα Λιάγγα είπε: «Γιώργο αν μου έλεγες πως θα έρθω σε ένα παιχνίδι και θα γνωρίσω άτομα ή θα κάνω φίλους, θα σου έλεγα όχι. Εγώ όμως δεν γνώρισα απλά φίλους αλλά αδέλφια και το εννοώ. Ξέρω ότι έξω θα με περιμένουν και οι οικογένειές τους και οι ίδιοι. Είναι τα αδέλφια που δεν είχα ποτέ, σε αγόρια» και ολοκλήρωσε λέγοντας ποιον θέλει να δει νικητή: «Είναι τα αδέρφια μου, ο Μάικ και ο Γιάννης, θέλω να τους δω να φτάνουν στην κορυφή και να μου φέρνουν το κύπελλο στο χωριό».

Νωρίτερα, στο Συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός έκανε μία ανακοίνωση καθοριστική για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Οι Survivors θα πρέπει πλέον να στηριχθούν αποκλειστικά στις δικές τους δυνάμεις και να ορίσουν οι ίδιοι τη μοίρα τους μέσα στο παιχνίδι. Η διαδικασία της θετικής ψηφοφορίας του κοινού, για την διάσωση των υποψηφίων, ολοκληρώθηκε και δεν θα ξαναγίνει. Όσοι βγαίνουν υποψήφιοι, από εδώ και πέρα, θα πρέπει να αποδείξουν ότι αξίζουν να συνεχίσουν στο Survivor μέσα από τη μονομαχία. Δεν ήταν, όμως, μόνο αυτή η αλλαγή που ανακοινώθηκε εχθές. Πλέον, το άτομο που θα αποχωρεί δεν θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε «επιβράβευση» ή «μπλοκάρισμα». Θα πρέπει να επιλέξει έναν Survivor τον οποίο θα επιβραβεύσει και έναν που θα μπλοκάρει. Η συνέχεια γίνεται ακόμα πιο συναρπαστική…