Με μία αγωνιστική κεκλεισμένων των θυρών τιμωρήθηκε ο ΟΦΗ από τη ΔΕΑΒ και ο λόγος είναι η κροτίδα που έριξε οπαδός του στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ.

Οι Κρητικοί προετοιμάζονται για το παιχνίδι της Κυριακής (3/5) με τον Άρη, στο οποίο θα γιορτάσουν μαζί με τους οπαδούς τους την κατάκτηση του κυπέλλου. Τα εισιτήρια για τον αγώνα με τους «κίτρινους» έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία, οπότε ο ΟΦΗ θα εκτίσει την ποινή του στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των play off με αντίπαλο τον Βόλο.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ αναφέρει τα εξής…

«1. Αφού έλαβε υπόψη της α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης, β) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ, γ) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής, από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΠΑΕ ΟΦΗ, στις 25/04/2026, στο Πανθεσσαλικό Στάδιο Βόλου, για τον Τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών, περιόδου 2025-2026, που διοργανώνει η Ε.Π.Ο και ειδικότερα στο 29ο λεπτό αυτού, φίλαθλος της ΠΑΕ ΟΦΗ που βρισκόταν στις θύρες 9-10, ενεργοποίησε και έρριψε εντός της θύρας αυτής μία (1) κροτίδα, η οποία έπεσε στο κάτω μέρος της κερκίδας,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 13/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΟΦΗ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει. Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.