Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατέληξαν σε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν, πανηγυρίζοντας ότι κερδίζουν από τη σύντομη κατάπαυση του πυρός. Τι αποκομίζουν όμως;

Οι δύο στενοί σύμμαχοι υποστήριξαν πως η Τεχεράνη έχει υποστεί τόση ζημιά, ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της για την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

Δεύτερον, καυχήθηκαν για το γεγονός ότι το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, ειδικά μετά την απειλή του Τραμπ, ότι «θα χαθεί ένας πολιτισμός χιλιάδων ετών» σε διαφορετική περίπτωση.

Ο αρθρογράφος των Times of Israel, Lazar Berman, έγραψε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις όσον αφορά τις πυρηνικές του φιλοδοξίες.

Επιπλέον, αν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα, θεωρείται βέβαιο ότι θα απαιτήσει την άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί εδώ και δεκαετίες, επειδή διαθέτει τέτοιο πρόγραμμα. Τι σημαίνει αυτό; Πως δισεκατομμύρια δολάρια θα εισέλθουν στο Ιράν και για πρώτη φορά η οικονομία του θα «ανασάνει» πραγματικά.

Όσον αφορά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιβάλλει τέλη στα πλοία που διέρχονται. Αν πράγματι εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, τότε η Τεχεράνη θα αποκομίσει ακόμη περισσότερα έσοδα, έως και 80 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ τον συνολικό αμυντικό προϋπολογισμό του Ισραήλ, βασικού εχθρού του Ιράν.

Τα παραπάνω σε συνδυασμό με το καθεστώς του Ιράν που παραμένει και δεν δείχνει σημάδια κατάρρευσης, τη δυνατότητα ανασυγκρότησης αλλά και την ελευθερία να δίνεται προτεραιότητα στα εξοπλιστικά έναντι της ευημερίας των πολιτών, δείχνουν ότι το Ιράν μπορεί να εξοπλιστεί ξανά και καλύτερα από προηγουμένως.

Οι κρίσιμοι έξι μήνες

Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι ΗΠΑ μπορεί να είχαν λόγους να επιτεθούν στο Ιράν, εντούτοις ο πόλεμος ξεκίνησε, γιατί τον επεδίωξε το Ισραήλ. Όπως έχει γραφτεί στο πρόσφατο παρελθόν, ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να ξεκινήσει τον πόλεμο, γιατί έλαβε διαβεβαιώσεις από τον Νετανιάχου ότι μπορούν να κερδίσουν και μάλιστα θεαματικά.

Τώρα όμως, με τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και τη δημοσκοπική πτώση, ο Τραμπ προσπαθεί να αποτραβηχτεί σιγά σιγά από τον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε, καθώς βλέπει ότι δεν πείθονται οι ψηφοφόροι του, αλλά το αντίθετο.

Δεν ισχύει το ίδιο όμως και για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τους επόμενους έξι μήνες και συγκεκριμένα στις 26 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν εκλογές στο Ισραήλ. Σε περίπτωση πολέμου όμως, αυτό μπορεί να αλλάξει -με ό,τι συνεπάγεται- ή να δώσει ώθηση στα ποσοστά του Νετανιάχου, ο οποίος κυβερνά με δυσκολία τόσα χρόνια, καθώς δεν έχει αυτοδυναμία το κόμμα του.

Ακόμη, έχει ανοιχτές υποθέσεις με τη Δικαιοσύνη, οι οποίες «ξεχάστηκαν», γιατί ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς.

Την Κυριακή λοιπόν, θα συνεχιστεί η μακροχρόνια δίκη του Ισραηλινού πρωθυπουργού, αφού το Ισραήλ ήρε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί λόγω του πολέμου της χώρας με το Ιράν.

Ο Νετανιάχου είναι ο πρώτος εν ενεργεία Ισραηλινός πρωθυπουργός που κατηγορείται για έγκλημα, για δωροδοκία, απάτη και απιστία, κατηγορίες που απαγγέλθηκαν το 2019 έπειτα από χρόνια ερευνών.

Η δίκη του ξεκίνησε το 2020 και το 2022 ο Νετανιάχου προσπάθησε να προχωρήσει σε δικαστική μεταρρύθμιση, ώστε επίσημα να διορίσει ο ίδιος τον δικαστή που θα τον δικάσει, κάτι που έβγαλε τους Ισραηλινούς στους δρόμους, ενώ «πάγωσε» το 2023 λόγω της Χαμάς.