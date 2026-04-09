Η εκεχειρία που θα τερματίσει μόνιμα τον πόλεμο στο Ιράν μπορεί ως πιθανότητα να δημιουργεί χαμόγελα σε όλο τον πλανήτη, εντούτοις για τους Ιρανούς φέρεται να είναι ένα από τα χειρότερα σενάρια.

Η ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post επικοινώνησε με κατοίκους του Ιράν, αλλά και Ιρανούς της διασποράς, με όλους να σημειώνουν ότι φοβούνται πως «το καθεστώς του Ιράν θα ξεσαλώσει».

Συγκεκριμένα, δήλωσαν πως από τη στιγμή που το θεοκρατικό καθεστώς θα παραμείνει στην εξουσία και λαβωμένο, θα επιχειρήσει να καταστείλει με ακόμη πιο βάρβαρο τρόπο, οτιδήποτε θεωρήσει απειλή, ακόμη και αν δεν είναι.

Ο Κάκο Αλιγιάρ, μέλος της ηγετικής επιτροπής του κουρδικού ιρανικού κόμματος της αντιπολίτευσης «Κομάλα», ο οποίος εγκατέλειψε το Ιράν σε ηλικία 16 ετών και εντάχθηκε στην κουρδική αντιπολίτευση στα 18, δήλωσε ότι, αν και ο πόλεμος «δεν είναι ποτέ επιθυμητός», δεν υπήρχε «καμία βιώσιμη εναλλακτική λύση» για την ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος.

«Ο πόλεμος ενέχει αναπόφευκτα κινδύνους για τους αμάχους», αλλά το ίδιο ισχύει και για τις «δολοφονίες, τα βασανιστήρια και τις διώξεις» που ασκεί το καθεστώς εναντίον του ίδιου του πληθυσμού του, συνέχισε.

«Ως Κούρδοι, αντιτασσόμαστε στο ισλαμικό καθεστώς του Ιράν εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες, συχνά σε απομόνωση και χωρίς εξωτερική υποστήριξη», εξήγησε.

«Για τον λόγο αυτό, οποιαδήποτε αποδυνάμωση του καθεστώτος αντιμετωπίζεται γενικά θετικά από εμάς. Αν και δεν έχουμε εμπλακεί άμεσα στον τρέχοντα πόλεμο, υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη μεταξύ των Κούρδων και των κουρδικών πολιτικών κομμάτων ότι, μετά από σχεδόν μισό αιώνα, ίσως έχει έρθει η ώρα να ζήσουμε ελεύθερα και να διασφαλίσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας εντός του Ιράν», συνέχισε ο Αλιγιάρ.

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Human Rights Activists News Agency (HRANA) ανέφερε ότι 1.701 άμαχοι έχουν σκοτωθεί σε αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις, ενώ η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε ότι τουλάχιστον 1.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 20.000 έχουν τραυματιστεί.

«Η πρόωρη λήξη του πολέμου θα μπορούσε να ενθαρρύνει τις ιρανικές αρχές, καθιστώντας τις πιο καταπιεστικές και αυτοπεποίθητες», προειδοποίησε, αναφερόμενος στη δολοφονία χιλιάδων δικών τους πολιτών από το καθεστώς κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιανουαρίου για τις οικονομικές συνθήκες.

«Αν το καθεστώς βγει από αυτή τη σύγκρουση έχοντας αντέξει την πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, ενδέχεται να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και να εντείνει την εσωτερική καταστολή. Χωρίς ένα αποφασιστικό αποτέλεσμα που να περιλαμβάνει θεμελιώδεις πολιτικές αλλαγές, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο τρέχων κύκλος βίας και καταστολής να συνεχιστεί, πιθανώς με ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση», συνέχισε.

«Η εκεχειρία δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα»

Η δημοσιογράφος Τρούσκα Σαντέγκι δήλωσε στην εφημερίδα The Jerusalem Post ότι, ακόμη και αν ο πόλεμος δεν είχε ξεκινήσει, ο αγώνας για μια δημοκρατική κυβέρνηση θα είχε συνεχιστεί, αφού στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώτος.

Ορισμένοι Ιρανοί είχαν ελπίδα ότι ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα οδηγούσε στην πτώση του καθεστώτος, αν και ο Σαντέγκι ανέφερε ότι η σύγκρουση έχει αποφέρει μέχρι στιγμής περιορισμένα αποτελέσματα και ότι η κατάπαυση του πυρός έχει οδηγήσει όλα τα μέρη σε αδιέξοδο.

«Αυτή η εκεχειρία δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα για καμία από τις δύο πλευρές. Έχει αφήσει τα πάντα σε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Από τη μία πλευρά, το ουράνιο παραμένει ανέπαφο, το IRGC εξακολουθεί να υπάρχει και οι ιρανικές αρχές συνεχίζουν να αυξάνουν τον αριθμό των εκτελέσεων», είπε.

«Από την άλλη πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κατάφεραν να απομακρύνουν αυτό το ουράνιο, ούτε να εξασφαλίσουν δεσμεύσεις από το Ιράν για τη διακοπή της ανάπτυξης πυραύλων, ούτε να πιέσουν το Ιράν να σταματήσει να υποστηρίζει τις πολιτοφυλακές στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, ένα σημαντικό ζήτημα είναι ένα ερώτημα που επαναλαμβάνεται: ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλων αυτών των δαπανών και των συγκρούσεων;» είπε.

Ο θάνατος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δεν έχει φέρει ουσιαστικές αλλαγές στην καθημερινότητα των Ιρανών, συνέχισε, επισημαίνοντας ότι οι διακοπές πρόσβασης στο διαδίκτυο συνεχίζονται και ότι το καθεστώς εξακολουθεί να εκτελεί πολιτικούς κρατούμενους, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο.

«Μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι βιώνουν έναν πολύ έντονο φόβο. Αν είχαν τη δυνατότητα να εκφραστούν ελεύθερα, θα το έδειχναν. Οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι η παραμονή υπό αυτό το καθεστώς μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και καταστροφική, και ότι η καταστολή ενδέχεται να ενταθεί για πολλούς λόγους», είπε.

«Ως δημοσιογράφος, εκφράζω την προσωπική μου άποψη ότι η επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας πιθανότατα θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη πίεση προς τον πληθυσμό της χώρας, καθώς και προς τα κουρδικά κόμματα που εδρεύουν στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν, σε βαθμό μεγαλύτερο ακόμη και από ό,τι τα τελευταία τρία χρόνια, και θα μπορούσε να καταστεί πιο επικίνδυνη και για τη σταθερότητα των αραβικών χωρών», συνέχισε η Σαντέγκι.