Ο πρώην ράπερ των Migos, Offset, τραυματίστηκε από πυρά όπλου έξω από καζίνο στη Φλόριντα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πυροβολήθηκε τη Δευτέρα και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο λαμβάνοντας ιατρική περίθαλψη. Είναι σταθερός και παρακολουθείται στενά», δήλωσε στα αμερικανικά ΜΜΕ εκπρόσωπος του μουσικού, το όνομά του οποίου είναι Kiari Kendrell Cephus.

Εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης Σέμινολ δήλωσε στο EW: «Ενημερωθήκαμε για ένα περιστατικό που συνέβη σε χώρο στάθμευσης μετά τις 7 μ.μ. τη Δευτέρα έξω από το Seminole Hard Rock στο Χόλιγουντ, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον όχι απειλητικό για τη ζωή τραυματισμό ατόμου που μεταφέρθηκε στο Memorial Regional Hospital στο Χόλιγουντ».

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο χώρος είναι ασφαλής, πρόσθεσε.

Το 2022, ο Takeoff, μέλος των Migos, πυροβολήθηκε θανάσιμα σε ένα ιδιωτικό πάρτι στο Χιούστον. Ήταν 28 ετών.

Ένα μήνα μετά τον θάνατο του μουσικού, η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα από την περιοχή του Χιούστον, τον Πάτρικ Χαβιέρ Κλαρκ, και του απήγγειλε κατηγορίες για φόνο. Η δίκη του Κλαρκ ορίστηκε για τις 9 Νοεμβρίου τον Φεβρουάριο.

Ο Offset έγινε γνωστός ως μέλος των Migos, του hip-hop συγκροτήματος από την Ατλάντα που καθόρισε τον ήχο της trap μουσικής τη δεκαετία του 2010. Το συγκρότημα σημείωσε τεράστια επιτυχία με τραγούδια όπως το «Bad and Boujee», φτάνοντας στην κορυφή των αμερικανικών charts και κερδίζοντας διεθνή αναγνώριση.

Ο Offset ήταν παντρεμένος με την Cardi B από το 2017 έως το 2023 και απέκτησαν τρία παιδιά. Πήραν διαζύγιο το 2024.