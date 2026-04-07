Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF), Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, οδηγώντας σε υψηλότερο πληθωρισμό και επιβράδυνση της ανάπτυξης, ακόμη και σε περίπτωση άμεσης λήξης της σύγκρουσης.

Σε δηλώσεις της στο Reuters, η Γκεοργκίεβα τόνισε ότι το IMF εξετάζει τη μείωση της πρόβλεψης για την παγκόσμια ανάπτυξη και την αναθεώρηση προς τα πάνω για τον πληθωρισμό, υπογραμμίζοντας τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στην παγκόσμια οικονομία.

Χωρίς την κρίση στο Ιράν, το Ταμείο σχεδίαζε ελαφρά αύξηση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη. Όπως είπε, «Αντίθετα, πλέον όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε υψηλότερες τιμές και πιο αργή ανάπτυξη». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «Ακόμη και αν ο πόλεμος σταματούσε σήμερα, θα υπήρχε παρατεταμένος αρνητικός αντίκτυπος για τον υπόλοιπο κόσμο».

Οι οικονομικές συνέπειες της σύγκρουσης αναμένεται να αποτελέσουν βασικό θέμα στις επερχόμενες Εαρινές Συνεδριάσεις του ΔΝΤ την επόμενη εβδομάδα.