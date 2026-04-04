Το Ιράν ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (04/04) ότι τα ιρακινά πλοία μπορούν ελεύθερα να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει μπλοκαριστεί σχεδόν πλήρως από την Τεχεράνη, μετά την έναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Ανακοινώνουμε ότι το Ιράκ, η αδελφή μας χώρα, δεν υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλαμε στα Στενά του Ορμούζ και ότι οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν μόνο για τις εχθρικές χώρες», είπε ο εκπρόσωπος της διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Εμπραχίμ Ζολφαγαρί, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.