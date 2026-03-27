Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν «βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή» και πρόσθεσε πως «θα ήταν σπουδαίο αν μπορούσαμε να πετύχουμε κάτι».

Παράλληλα, κάλεσε το Ιράν να ανοίξει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ.

«Πρέπει να ανοίξουν τα Στενά του Τραμπ – εννοώ του Ορμούζ», είπε χαρακτηριστικά.

«Τα fake news θα πουν “το είπε κατά λάθος” – όχι, δεν υπάρχουν λάθη με εμένα. Όχι πολλά», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην ηγεσία του Ιράν, υποστήριξε ότι ο ανώτατος ηγέτης «δεν είναι πλέον ανώτατος» και πως το Ιράν είναι «η μόνη χώρα όπου κανείς δεν θέλει να ηγείται».

Trump: "They have to open up the Strait of Trump– I mean, Hormuz. Excuse me. Such a terrible mistake. The fake news will say, 'He accidentally said–' No. There's no accidents from me." pic.twitter.com/3dTavHHuGM — Aaron Rupar (@atrupar) March 27, 2026

Ο Τραμπ φάνηκε να απολαμβάνει την αλλαγή ονομασιών, καθώς συνέχισε κάνοντας αναφορά και στη μετονομασία του Κόλπου του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «έσωσαν τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο το Ισραήλ», υπογραμμίζοντας ότι αυτό αποδείχθηκε από τους πυραύλους που εκτοξεύτηκαν εναντίον της χώρας. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «κανείς δεν περίμενε ότι θα σπαταληθεί ούτε ένας πύραυλος», επισημαίνοντας τη σημασία της στρατηγικής ανταπόκρισης στην κρίση.