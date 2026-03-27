Από έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττεται το Ντουμπάι, με τον ψηλότερο ουρανοξύστη στον κόσμο, Μπουρτζ Χαλίφα, να αποκτά μια σχεδόν τρομακτική όψη καθώς τον «χτυπούν» αλλεπάλληλα οι κεραυνοί.

Βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν τις εκλάμψεις των κεραυνών, ενώ παράλληλα οι δρόμοι της πόλης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Το νερό πλημμυρίζει δρόμους, πεζοδρόμια και παρασύρει αυτοκίνητα, δημιουργώντας εικόνες χάους.

Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας (NCM), η κακοκαιρία αναμενόταν να επηρεάσει αρχικά τις δυτικές περιοχές και σταδιακά να κινηθεί προς το εσωτερικό και τα ανατολικά, σύμφωνα με το Mirror.

Streets in Dubai flooded on Friday as lightning flashed and heavy rains, accompanied by strong winds, swept across large parts of the UAE pic.twitter.com/yCbKt755gU — Anadolu English (@anadoluagency) March 27, 2026

Το κτίριο του Μπουρτζ Χαλίφα, ύψους 828 μέτρων, διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας αλεξικέραυνο το οποίο απορροφά και κατευθύνει την ηλεκτρική ενέργεια του κεραυνού με ασφάλεια προς τη γη, αποτρέποντας κινδύνους για το κτίριο και τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του.