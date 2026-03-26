Στη Ρωσία απαγορεύτηκε ντοκιμαντέρ που φέτος κέρδισε Όσκαρ, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να γίνεται έξαλλος με την αφίσα του έργου.

Πρόκειται για το «Mr Nobody Against Putin» (Ο κύριος Τίποτα απέναντι στον Πούτιν) του Πάβελ Ταλάκιν, έγραψε το BBC.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πολεμική προπαγάνδα στη Ρωσία αναφορικά με το μέτωπο στην Ουκρανία, ενώ στην αφίσα διακρίνεται ο Πούτιν με μύτη του Πινόκιο.

Αυτό φαίνεται και να νευρίασε ιδιαίτερα τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος επέκρινε μάλιστα την υπουργό Πολιτισμού, Όλγα Λιουμπίμοβα, για καθυστερήσεις στην εφαρμογή νέων περιορισμών στον κινηματογράφο.

«Γιατί απλώς συζητάμε; Ιδεολογικά επιτρέπουμε την είσοδο εντελώς ανόητων και αχρείαστων ταινιών, ενώ οικονομικά δεν στηρίζουμε τους δικούς μας παραγωγούς», είπε ο Πούτιν σε συνέντευξη Τύπου.

Έτσι, απαγορεύτηκε η προβολή και διανομή του ντοκιμαντέρ στη Ρωσία, με δικαστήριο που εξέδωσε και στη σχετική απόφαση να επικαλείται το «συμφέρον απροσδιόριστου αριθμού πολιτών».

Η αφίσα του «Mr Nobody Against Putin»:

Το trailer: